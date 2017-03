Rezidencia smrti je obrazom nacistických hrôz

Sprístupnili ju dnes povečer v Tatranskej galérii v Poprade, v rámci pietneho podujatia k 75. výročiu vypravenia prvého židovského transportu zo Slovenska 25. marca 1942. Autorom diel je Ivan Köhler. Počet dvadsať nie je náhodný. Presne toľko dievčat a mladých žien sa vrátilo z nemeckého nacistického koncentračného tábora v okupovanom poľskom Osvienčime, kam ich v prvom transporte poslali tisíc.

Autor priznáva, že to bola pre neho veľká výzva a veľká zodpovednosť. Naštudoval si veľa materiálov a navštívil koncentrák v Osvienčime, kde mal možnosť fotografovať aj depozitároch. „Zamotali sa mi z toho myšlienky aj fotoaparát. Bolo to hrôzostrašné. Obrovské množstvo vlasov, zubov, okuliarov, bábik…,“ hovorí Köhler. Istý čas mu trvalo, pokiaľ sa dopracoval k tomu, ako uchopiť túto ťažkú tému. „Nakoniec som sa rozhodol, že tie hrôzy dám do grafickej podoby tak, že človek to musí hľadať od okamihu, ako tých 999 žien odišlo až po čas, keď sa dvadsať vrátilo,“ spresňuje autor.

Ide o dvadsať metrových nafotografovaných obrázkov, ktoré naznačujú zložitú dobu a nútia diváka zamyslieť sa. „Je to náročná téma. Nechám na ľudí, ako to prijmú,“ dodal. Pietne podujatie zakončí v nedeľu o 15.00 spomienka spojená s kladením vencov pro pamätnej tabuli obetí holokaustu na popradskej železničnej stanici.