Psychológ: Zastrašovanie človeka skôr posilní

Spácha samovraždu človek, ktorý má veľa plánov?

Začnem tým, že polícia musí vždy pracovať aj s verziou samovraždy. Bez toho to nejde, musí sa počítať so všetkým. Vyšetrovateľ nemôže postupovať len jedným smerom a neskôr sa ukáže, že to nie je správny postup. Musí pracovať so všetkými verziami. Na druhej strane, človek, ktorý má veľa plánov, môže také niečo urobiť.

Prečo to tak je?

Keď má človek veľa plánov, a nepodarí sa mu nič dotiahnuť do konca, tak ho to môže ubíjať. Slovenské porekadlo hovorí, že nie je majster ten, ktorý začne, ale ten, ktorý dokončí. Keď nemá možnosť dotiahnuť veci, môže sa to skončiť vyčerpaním ako výrazným stresom, organizmus to nezvládne, môže tam byť pocit neúspechu a to môže končiť až samovraždou. Neviem posúdiť, ako to bolo u poslanca Gauliedera, nepoznal som ho.

Gaulieder priznal v médiách, že bol viackrát zastrašovaný.

Nevnímal by som to tak, že vyhrážky by viedli až k samovražde. Skôr by som povedal, že toto ešte posilní odolnosť človeka. Takéto aktivity ho môžu ešte vyburcovať.