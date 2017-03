Poslanci podali trestné oznámenie na Milana Uhríka z ĽSNS

„Trestné oznámenie sme podali pre podozrenie, že mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestných činov založenia, podporovania a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa Trestného zákona, alebo prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa Trestného zákona,“ uviedol Dostál v tlačovej správe.

Trestné oznámenie spolu s Dostálom podali na úrad špeciálnej prokuratúry nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave Lucia Štasselová, nezávislá poslankyňa NR SR Viera Dubačová a podpredseda OKS Juraj Petrovič.

Uhríkovi sa páči fašistický citát

V relácií Uhríka poslanec Ľubomír Galko (SaS) vyzval, aby sa vyjadril k rasistickým a fašistickým výrokom jeho straníckych kolegov a dištancoval sa od nich.

„Tie citáty nie sú oficiálnym programom strany, čiže áno, dištancujeme sa. Aj keď jeden sa mi tam páčil, že musíme chrániť budúcnosť bielych detí. Na tom nevidím nič zlé. Nech ma máte za rasistu všetci, ale ja si myslím, že áno, mali by sme my chrániť aj budúcnosť aj bielych detí a nielen tých iných,“ reagoval v relácií Uhrík.

14 slov a 1488 eur

Štasselová približuje anglické znenie výroku „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorý je podľa neho známym symbolom rasistov a neonacistov. „Autorom vety je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa tiež používa ako neonacistický symbol, často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede,“ pripomína mestská poslankyňa Štasselová.

Politici ďalej pripomínajú, že predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba nedávno na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1488 eur. Keďže vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488, podľa medializovaných informácií začal prípad preverovať úrad špeciálnej prokuratúry.

Nedištancoval sa

„Milan Uhrík sa v televíznej relácii nedištancoval od známej neonacistickej vety o ochrane budúcnosti bielych detí. Naopak, prihlásil sa k nej. Žiadame preveriť, či sa tým nedopustil propagácie skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá hlasá rasovú, etnickú alebo národnostnú nenávisť alebo ktorá smeruje či v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, a či tým nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu,“ vysvetľuje podpredseda OKS Petrovič.

„Počas uplynulého víkendu sme si pripomenuli, že prešlo 75 rokov od chvíle, keď fašista Tiso spolu s fašistom Hitlerom tiež začali „chrániť“ budúcnosť bielych detí. A to tým, že zo Slovenska vyviezli prvú tisícku židovských dievčat a mladých žien do vyhladzovacieho tábora. Z tisícky ich vojnu prežilo asi 20,“ pripomína Dostál s tým, že prvý transport Židov vyrazil z Popradu 25. marca 1942 vo večerných hodinách, do tábora Osvienčim dorazil na druhý deň, 26. marca 1942 v popolud­ňajších hodinách.

Symbolický okamih

„To znamená, že v rovnakom čase, ako Uhrík v televízii hovoril o chránení budúcnosti bielych detí, boli pred 75 rokmi židovské deti a ženy v rámci programu „ochrany budúcnosti bielych detí“ Hitlerom a Tisom práve v dobytčákoch na trase Poprad – Osvienčim. Odpornejší symbolický okamih by pre prihlásenie sa k fašizmu bolo naozaj ťažké vymyslieť,“ uviedol Dostál.

„Žiadame preveriť, či Milan Uhrík neprejavil verejne použitím hesla alebo pozmeneného hesla, ktoré vyvoláva zdanie pravého, sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú alebo národnostnú nenávisť,“ uzatvára poslankyňa NR SR Dubačová.

Uhríka trestné oznámenie neprekvapilo

Milan Uhrík, dôvod na trestné oznámenie nevidí, keďže ide o pozitívny výrok na ochranu niečoho, nie o negatívny výrok na ubližovanie niekomu.

„Okrem toho, vo vysvetľujúcej časti som použil slovo ‚aj‘, čiže z kontextu je úplne zrejmé, že som nemyslel ‚len‘,“ reagoval Uhrík a dodal, že trestné oznámenie od poslanca Dostála ho vôbec neprekvapuje.

„Keďže tento pán poslanec je dlhodobo známy svojimi radikálnymi protislovenskými postojmi a dokonca sa v NR SR sám prihlásil k tomu, aby sme ho označovali ako zahraničného agenta,“ uzavrel Uhrík.