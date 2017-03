V prípade smrti Gauliedera zvažuje polícia aj samovraždu

Fotografiami, ktoré ktosi poslal niekoľko dní pred jeho smrťou na mestský úrad a ktoré ho zobrazovali v chúlostivej situácii, sa odmietol zaoberať. Odborník mu mal potvrdiť, že išlo o fotomontáž.

Pri Trnovci nad Váhom (okres Šaľa) 66-ročného muža za nejasných okolností v sobotu nadránom zrazil nákladný vlak. Polícia vyšetruje prípad aj ako usmrtenie a tiež ako obmedzovanie osobnej slobody. Potvrdila to hovorkyňa nitrianskej polície Božena Bruchertová. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme poskytovať žiadne informácie,“ poznamenala Bruchterová.

Parte na galantskom mestskom úrade. Autor: Pravda, Žaneta Janečková

To, že polícia vedie takéto stíhanie, môže svedčiť o tom, že Gaulieder si nemusel siahnuť na živoť sám. Advokát a bývalý policajný vyšetrovateľ Peter Vačok vysvetlil, že ak nie je stopercentne isté, že ide o samovraždu, tak orgány činné v trestnom konaní v pracovnej verzii uvedú kvalifikáciu trestného činu usmrtenie alebo obmedzovanie osobnej slobody.

„To umožní polícii nariadiť v trestnom konaní proti neznámenu páchateľovi úkony ako súdna pitva, obhliadka miesta činu či prizvanie znalcov,“ pripomenul Vačok. Pri samovražde na ne nie je dôvod, doplnil bývalý vyšetrovateľ.

Podľa našich informácií si v pondelok ráno prišiel vyšetrovateľ po záznamy z kamerového systému v Trnovci nad Váhom. Náčelník obecnej polície Roland Szabo však túto informáciu nepotvrdil. „Neviem o tom a prístup k záznamom mám len ja.“ V obci majú 17 kamier. Na jednom zo záberov mal byť podľa TV Joj údajne zachytený aj nebohý Gaulieder.

Pár dní po tom, čo prišla obálka na úrad, som sa ho na to otvorene pýtal. Povedal mi, že išlo o jasnú fotomontáž, a preto sa tým nebude zaoberať. Peter Kolek, galantský mestský poslanec

Verejnosti bol Gaulieder známy ako kritik Mečiarovej vlády. Neskôr upozorňoval na prešľapy v komunálnej politike v Galante. Spočiatku ako občiansky aktivista, od roku 2014 ako poslanec v mestskom zastupiteľstve. Kritizoval najmä plytvanie a šafárenie s verejnými zdrojmi, za čo sa mu opakovane vyhrážali.

Niekoľko dní pred jeho smrťou prišla na Mestský úrad v Galante obálka adresovaná primátorovi a mestským poslancom. Ako poslancov informoval e-mailom primátor Peter Paška, išlo o poburujúce fotografie jedného z nich. Až neskôr vysvitlo, že sa týkajú Gauliedera. Celý obsah má byť skartovaný.

Niekoľko dní pred smrťou Františka Gauliedera prišla na Mestský úrad v Galante obálka s poburujúcimi fografiami. Až neskôr vysvitlo, že sa týkajú Gauliedera. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Galantský poslanec Peter Závodský nechápe, ako je možné, že list sa nedostal k poslancom, ktorým bol adresovaný. „Namiesto toho ho videli zamestnanci mestského úradu. Chceme to s primátorom riešiť,“ podotkol Závodský.

Paška potvrdil, že obálku otvorili už v podateľni. Koľkí zamestnanci poznajú jej obsah, povedať nevedel. „Pošta, na ktorej nie je jednoznačne uvedený adresát, sa štandardne otvára v podateľni. Ak by tam bolo uvedené moje meno alebo mená poslancov, išlo by to priamo mne do kancelárie alebo im,“ dodal primátor.

Podľa Pašku postupovali podľa registratúrneho poriadku. „Išlo o nečakanú situáciu. Môžeme však uvažovať o tom, ako takýmto prípadom do budúcnosti zabrániť,“ povedal Paška. O tom, aké fotografie poslal anonym na mestský úrad, nechcú poslanci hovoriť. Dôvodom je nielen úcta k ich kolegovi, ale aj to, že išlo o podvrh. Podľa informácií denníka Pravda malo ísť o koláž so sexuálnym podtónom.

„Fotografie som osobne nevidel, ale z viacerých zdrojov viem potvrdiť, že išlo o chúlostivé momenty. To je všetko, čo k tomu môžem povedať,“ reagoval Závodský. Azda najbližší vzťah mal s Gauliederom jeho kolega v zastupiteľstve Peter Kolek. Podľa jeho slov boli v úzkom kontakte, naposledy dva dni pred jeho náhlym odchodom.

„Pár dní po tom, čo prišla obálka na úrad, som sa ho na to otvorene pýtal. Povedal mi, že išlo o jasnú fotomontáž, a preto sa tým nebude zaoberať. Fotografie dal posúdiť odborníkovi, ktorý na jednej zistil 18 zásahov, na druhej až 22 zásahov,“ upresnil Kolek s tým, že preto sa o podvrhy nezaujímal. Koľko takýchto fotografií bolo v liste, nevie.

Kolek neverí, že Gaulieder spáchal samovzraždu. „Dovolím si povedať, že za tých niekoľko mesiacov som ho poznal natoľko dobre, že by som si na na ňom zrejme všimol nejaké zmeny. Nič som však nezbadal. Naopak, mal veľa plánov. S nejakými ľuďmi dokonca komunikoval ohľadom kandidátky k voľbám do vyšších územných celkov,“ spomína poslanec.

Gaulieder mal ako posledný svedok vypovedať na júnovom pojednávaní v kauze machinácií vo verejnom obstarávaní v súvislosti s rekonštrukciou časti neogotického kaštieľa v Galante. „Je predpoklad, že sa za splnenia zákonných podmienok bude na hlavnom pojednávaní čítať výpoveď nebohého svedka z prípravného konania a súd bude oboznamovať procesné strany s rozsiahlym dôkazným listinným materiálom,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.

Tragédiou na železnici sa budú zaoberať aj experti pre vyšetrovanie nehodových udalostí. Tí budú vychádzať z výpovede rušňovodiča. „Napríklad budú skúmať, či sa rušňovodič snažil zabrániť zrážke tým, že zatiahol rýchlobrzdu,“ priblížil pracovník železníc, ktorý si neželal uviesť meno. Nákladné vlaky podľa neho vpredu kamery zvyčajne nemajú. „V súčasnosti ich majú len nové lokomotívy, napríklad Vectron,“ pripomenul dlhoročný železničný zamestnanec.

Okolnosti, za ktorých zomrel Gaulieder, vyvolávajú veľa pochybností. Minulý piatok mal v Trnovci nad Váhom navštíviť hrob svojho otca. Poobede sa ešte skontaktoval s priateľom, potom už telefón nedvíhal. Jeho telo našli až po 12 hodinách od posledného telefonátu.

Auto stálo v Trnovci, policajný pes však pri ňom nezachytil žiadnu stopu, čo mohlo znamenať, že mohol byť z vozidla vyvlečený do iného auta. Podľa portálu cas.sk rušňovodič nákladného vlaku vypovedal, že muž na koľajisko vybehol sám a postavil sa súprave do cesty. Podľa iných informácií však zranenia na jeho tele nenaznačovali, že by išlo o čelnú zrážku alebo že by si ľahol pod vlak.