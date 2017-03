Kiska na návšteve Izraela: Zdieľanie skúseností je cestou k úspechu

„Vždy opakujeme, že aké máme vzdelanie, taká je budúcnosť našej krajiny. Táto technická univerzita patrí medzi špičkové na celom svete. Diskutovali sme s riaditeľom univerzity ako to je, čím sa to darí. V prvom rade – určite je to aj o peniazoch,“ uviedol slovenský prezident.

Prezident SR Andrej Kiska (druhý sprava) počas prehliadky nemocnice Rambam v meste Haifa v rámci štátnej návštevy prezidenta SR v Izraeli. Autor: Kancelária prezidenta SR

Ako spresnil, ročný rozpočet tejto izraelskej univerzity je približne 500 miliónov dolárov. „Len pre porovnanie: Naša kvalitná škola, Slovenská technická univerzita, má ročný rozpočet 60 miliónov eur. Rozdiel je skoro desaťnásobok pri rovnakom počte študentov,“ zdôraznil Kiska.

Jeden z projektov, ktorý vznikol na univerzitnej pôde, bol i projekt robotickej konštrukcie. Tá umožňuje fixovať telo a pomáhať pri chôdzi. Pomáha i Radimu Kaiufovi, ktorého pred niekoľkými rokmi postrelil snajper v libanonskej vojne, keď slúžil v armáde. Takáto konštrukcia mu pomáha už siedmy rok.

„Som kompletne paralyzovaný od pása dole. Robotická konštrukcia mi dáva možnosť chodiť, pretože inak toho nie som schopný,“ uviedol Kaiuf. Dokonca s ňou absolvoval maratón v Tel Avive.

Slovensko sa musí podľa Kisku veľa učiť a pochopiť, že zdieľanie skúseností je nevyhnutnosťou pre úspech. „Investovanie do inovácií, do prepojenia základného výskumu, aplikovaného výskumu, sú veci, do ktorých sa musíme pustiť a ísť po nich,“ zdôraznil.

To, že Slovensko má šancu zlepšiť, si myslí i sám rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer. Problém vidí vo financiách.

„Samozrejme, môžeme sa dostať vyššie. Záleží to nielen od ľudí, ale aj od financií. Tie financie sú trochu niekde inde. Možno, že to je jeden z problémov Slovenska, že málo investuje koncentrovane do rozvoja vysokého školstva. Napríklad Technion je jediná technická univerzita v Izraeli a preto koncentrácia zdrojov môže byť dostatočne vysoká a následne aj výsledkov,“ uviedol Redhammer.

Na pôde univerzity Technion podpísali dnes zástupcovia Slovenska a Izraela memorandum o porozumení a vývoji nanosatelitnej technológie. „Podpísali sme trojstrannú zmluvu medzi Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a Technionom. Na Slovensku je niekoľko mladých veľmi nadaných talentov, ktoré sa sami zorganizovali do Slovenskej organizácie pre výskumné aktivity a snažia sa robiť satelity, nanosatelity, čo je dnes trend v kozmických technológiách. Nemajú však na to dostatok zázemia, ktoré sme sa rozhodli im poskytnúť,“ vysvetlil Redhammer.

Na Technione je 18 fakúlt, 52 výskumných centier a 135 akademických programov. Má viac ako 3000 zamestnancov a navštevuje ho 14 300 domácich študentov a tisíc študentov zo zahraničia. V pri­ebehu ostatných rokov dvetisíc študentov, ktorí opustili univerzitu, vytvorilo viac ako 100-tisíc pracovných miest. Na Technione študovali i štyria nositelia Nobelovej ceny za chémiu – Avram Hershko (2004), Aaron Ciechanover (2004), Dan Shechtman (2011) a Arieh Warshel (2013).

Slovenský prezident Andrej Kiska je na svojej prvej štvordňovej návšteve Izraela, ktorú ukončí vo štvrtok.