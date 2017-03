Národná rada bude rokovať o amnestiách v zrýchlenom režime

Koaličný návrh zmeny ústavy má dať parlamentu kompetenciu rušiť prezidentské amnestie alebo individuálne milosti, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Ústavný súd SR má zase dostať právomoc posudzovať rušenie takýchto amnestií. Opozícia skrátené konanie kritizuje.

Dnes poslanci rokujú o návrhoch na zrušenie Mečiarových amnestií v prvom čítaní, druhé a tretie čítanie majú na programe vo štvrtok 30. marca.

Opozícia nesúhlasila

Nesúhlas so skrátením legislatívnym konaním vyslovil na brífingu ešte pred hlasovaním opätovne opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO – NOVA). Povedal, že koalícia „chce Mečiarove amnestie spláchnuť“, ale spravodlivosť by sa mala nastoľovať.

Ondrej Dostál (SaS) sa odvolával na Rokovací poriadok, ktorý stanovuje, kedy môže dôjsť k skrátenému legislatívnemu konaniu. Vládny návrh však podľa neho podmienky na skrátené konanie nespĺňa a z ústavy tak robí trhací kalendár.

„Zákon je predkladaný v zhone. Nie sú ohrozené žiadne práva, aby boli amnestie zrušené do dvoch týždňov. Zrazu je to naliehavé,“ povedal s tým, že spôsob prijímania legislatívy je účelový. „Je to prejav neúcty k ústave,“ uviedol Dostál.

Žitňanská podporila skrátené konanie

Parlamentný ústavnoprávny výbor však odporúča NR SR o vládnych návrhoch novely Ústavy SR a novely zákona o organizácii Ústavného súdu SR rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, ako žiada kabinet. Ako povedala členom výboru minulý týždeň ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), je vo verejnom záujme vyrovnať sa s amnestiami čo najskôr, preto vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie, aj keď ona sama nie je veľký fanúšik skrátených konaní.

„V spoločnosti aj na politickej scéne existuje nejaké momentum, a aj keď sa zrodilo po 20 rokoch, tak je všeobecná vôľa presadiť zrušenie Mečiarových amnestií. Neviem si predstaviť, že by koalícia po tom, ako našla zhodu, prišla s tým, že pripraví návrh, dá ho na pripomienkovanie a keď všetko dobre pôjde, v júni pôjde do prvého a v septembri do druhého čítania. Na momentum treba zareagovať a využiť ho," vyhlásila Žitňanská.

Päť pripomienok opozície

Poslanci sa na poslaneckom grémiu minulý týždeň dohodli, že s rokovaním začnú v utorok, keďže opozícia požiadala o čas na písomné dopracovanie svojich návrhov a pripomienok k vládnemu návrhu.

Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič ich vymenoval. Prvou pripomienkou je, aby neplatilo premlčanie. „Chceme, aby páchatelia mohli byť za svoje trestné činy aj odsúdení,“ povedal. Tiež žiadajú, aby sa dohodli, kto bude národnú radu zastupovať na ústavnom súde, aby Mečiarov bývalý poslanec, ktorý je dnes ústavným sudcom, nemohol rozhodovať o zrušení Mečiarových amnestií.

Okrem toho opoziční poslanci chcú, aby sa zrušenie amnestií týkalo všetkých, ktorý boli spájaní s kauzou Technopol. V tej súvislosti bol napríklad omilostený aj známy podnikateľ Marián Kočner. „Štvrtou pripomienkou je, aby ústavný súd nezačal konať „ex offo“, ale aby sa našlo 30 poslancov, ktorí povedia, že nie je správne zrušiť Mečiarove amnestie a nech vtedy ÚS SR začne riadne konať,“ dodal Matovič a ako poslednú výhradu spomenul, aby účastníkom konania na ÚS SR bola vláda aj prezident.

Ako povedal opozičný poslanec Ján Budaj, v koaličnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií považuje za zásadný nedostatok, že tam nie je istota nepremlčateľnosti.

Danko: Podarí sa nám to

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) vyjadril vďaku opozícii aj koalícii za to, že majú spoločný záujem, a to vyriešiť túto historickú traumu. „Vyzerá to tak, že sa nám to podarí," povedal. Podľa neho je skrátené konanie dôležité, keďže v súčasnosti sú niektoré premlčacie lehoty od amnestovaných skutkov otázne. „Čas tu hrá veľkú úlohu, je to veľa dôvodov na rýchle rokovanie. Bol tu 20 rokov čas na odbornú diskusiu," uzavrel.

Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo ich zrušiť trojpätinovou väčšinou, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.

Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.