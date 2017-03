Kresák: Pri zrušení amnestií záleží na spresnení návrhov opozície, vyčkajme

Peter Kresák Autor: SITA, Robert Tappert

Aká je šanca na zrušenie amnestií, ktoré udelil v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny premiér Vladimír Mečiar v úlohe zastupujúceho prezidenta?

Nie som vševedko. Myslím si, že je to na dobrej ceste, ale ešte záleží na poslednom spresnení návrhov opozície, takže vyčkajme.

Jednou z podmienok opozície je, aby sa do vládneho návrhu zahrnula podmienka nepremlčateľnosti skutku zavlečenia prezidentovho syna Michala Kovača ml. do Rakúska. Je nutné, aby sa táto otázka priamo riešila v novele ústavy?

Je aj nie je. Na to je rôzna odpoveď od rôznych právnikov. Ak chceme byť úprimní v tom, aby sa dosiahlo to, čo sa má dosiahnuť, osobne som za to, aby sa tam nepremlčateľnos­ť dala.

Súčasný Trestný poriadok umožňuje obnovu konania, ak sa objavia nové skutočnosti alebo dôkazy, ale o zrušení amnestií sa v Trestnom poriadku nehovorí. Bude teda potrebné novelizovať ho?

Nemyslím si, že bude potrebné novelizovať. Aj v dnešnom Trestnom poriadku sa hovorí, že napríklad premlčacia doba neplynie, pokiaľ existujú zákonné prekážky pre trestné stíhanie. Väčšina právnikov sa zhoduje, že amnestia je zákonnou prekážkou, ale keďže nie všetci právnici, tak chceme mať istotu a vkladáme tam aj nepremlčanie.

Pokiaľ ide o zrušenie milosti prezidenta Michala Kováča, vládne riešenie hovorí o zrušení milosti z decembra 1997 pre prezidentovho syna Michala Kováča ml., ktorá sa týka kauzy Technopol. Opozícia však presadzuje, že by sa mali zrušiť všetky Kováčove milosti. Mali by to byť len milosti v kauze Technopol alebo milosti aj v iných prípadoch a koľko je vôbec tých milostí?

To potom nemá konca. Ja by som do tej milosti najradšej nešiel, ale keďže to bola požiadavka jednej z koaličných strán, tak potom zrušiť iba Kováčovu milosť synovi. Hlavným argumentom je, že v právnom štáte nie je možné využívať inštitút milosti na udeľovanie milosti rodinným príslušníkom.

Povedala opozícia, čo má konkrétne na mysli, keď tvrdila, že by sa mali zrušiť všetky Kováčove milosti?

V pozmeňujúcom návrhu dali šesť ďalších milostí, ktoré podľa ich názoru súvisia s kauzou Technopol, ale my nemáme záujem ísť po hociktorej kauze, ale máme záujem iba o to, aby sa Ústavný súd vyjadril, či je možné milosť udeľovať vlastným rodinným príslušníkom bez ohľadu na to, kto to robí, kedy to robí a ako to robí.

Polemiku vyvoláva tiež zapojenie Ústavného súdu do hry, ktorý má podľa vládneho návrhu automaticky posúdiť, či je rozhodnutie poslancov o zrušení amnestií v súlade s ústavou. Prečo je dôležité, aby vo veci konal aj Ústavný súd?

Chápem to ako významné gesto obmedzenia suverenity parlamentu. Parlament uznáva, že chce niečo vyriešiť, ale keďže je to právne otázne, tak zveruje posledné slovo Ústavnému súdu.

Čo si myslíte o tvrdeniach opozície, že Ústavný súd môže zrušenie amnestií zastaviť, a preto by mal konať až vtedy, keď sa naň v tejto veci obráti napríklad 30 poslancov?

Je to odďaľovanie problému. Z toho dôvodu je pre mňa sympatická aj 60-dňová lehota, pretože spoločnosť nebude dlho čakať na rozhodnutie Ústavného súdu a nebude traumatizovaná.

Myslíte si, že Ústavný súd dokáže za 60 dní posúdiť, či je zrušenie Mečiarových amnestií a Kováčovej milosti v súlade s ústavou?

Musí, ak nestihne, tak bude platiť uznesenie Národnej rady o zrušení amnestií a už sa s tým nedá nič robiť v budúcnosti.

Opozícia tiež požadovala, aby sa mohli sudcovia Ústavného súdu namietať zo zaujatosti. Ako sa vyrieši tento problém?

Samozrejme, zákon o Ústavnom súde platí aj na tento prípad. Ak budú dôvody zaujatosti, tak sa budú namietať, ale musíme hľadať právne, nie politické dôvody.

Ak by sa nepodarilo teraz zrušiť Mečiarove amnestie, komu to bude možné vyčítať?

Počkajme, ako sa to vyvinie. Verím, že sa ich podarí zrušiť.