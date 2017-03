Ministerstvo obrany nakúpi vozidlá za 1,2 miliardy eur

Uvádza sa to v materiáli o zabezpečení vozidiel, ktorý ministerstvo obrany predložilo do pripomienkového konania. Ministerstvo záujem o toto prezbrojenie avizovalo už v Bielej knihe o obrane SR, ktorú schválila vláda minulý rok v septembri.

"Cieľom predloženého materiálu je vytvoriť vecný, finančný a časový rámec realizácie projektov vyzbrojovania Ozbrojených síl SR novými bojovými obrnenými vozidlami, resp. viacúčelovými taktickými vozidlami, ktoré sú nevyhnutným predpokladom rozvoja najmä mechanizovanej brigády a síl použiteľných aj na boj proti terorizmu,“ vysvetľuje sa v predloženom materiáli.

Ak tento materiál získa podporu vlády, do konca roka ministerstvo predloží na vládu návrh realizácie dodávok.

Rezort obrany predpokladá celkové odhadované náklady na prezbrojenie bojovými obrnenými vozidlami 8×8 na 417 miliónov eur s DPH. Náklady na obstaranie samotných 81 kusov vozidiel odhadujú na 324 mil. eur, čo je cena bez logistickej podpory, munície a infraštruktúry. V tomto prípade ministerstvo predpokladá dodávky vozidiel v rokoch 2018 – 2024.

Väčšina týchto vozidiel, a to 62, je určených pre mechanizované prápory. Celkové odhadované náklady na projekt vyzbrojovania bojovými obrnenými a viacúčelovými taktickými vozidlami 4×4 sú približne 782,7 mil. eur s DPH. Obstarať by sa malo 404 kusov a náklady na ich obstaranie by mali byť takmer 730 mil. eur. Opäť ide o sumu bez logistickej podpory, munície a infraštruktúry.

Tieto vozidlá by mali mať vojaci postupne k dispozícii v rokoch 2018 – 2029 a používať ich budú hlavne mechanizované prápory, prápor ISTAR, ale aj 5. pluk špeciálneho určenia či Vojenská polícia.

V prípade, že sa navrhované projekty budú realizovať, OS SR by mali získať novú bojovú techniku s modernými zbraňovými systémami, ktoré zodpovedajú požiadavkám kladeným na armády členských krajín NATO, uvádza sa v materiáli.

Zároveň sa zastaví zaostávanie v celkovej sile i technologickej úrovni výzbroje používanej Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a zabezpečí sa nárast bojových schopností, zdôrazňuje rezort obrany.