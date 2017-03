Je otázne, či je možné zrušiť všetky milosti v kauze Technopol, tvrdí Žitňanská

„Áno, to je presne tá otázka, či už je to ten typ milosti, ktorý by spĺňal kritériá na to, že majú byť zrušené,“ uviedla v stredu pred novinármi ministerka spravodlivosti. Zdôraznila, že nejde teda o meno podnikateľa Mariana Kočnera, ktorého by sa to dotklo, ale ide o právne posúdenie tejto otázky.

Opozícia v súvislosti s podporou koaličného návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií požaduje, aby nebola zrušená len milosť prezidenta pre svojho syna Michala Kováča ml., ale aj pre ostatných aktérov kauzy Technopol. „Rozhodnúť o zrušení akejkoľvek milosti je teoreticky možné, ale či to spĺňa kritérium právneho a demokratického štátu, to už je veľký otáznik,“

zdôraznila.

Hrubá čiara

Šéfka rezortu spravodlivosti zároveň uviedla, že je tu aj morálna rovina a tu treba urobiť jednu hrubú deliaciu čiaru medzi Mečiarovými amnestiami a samotnými milosťami. Účel milosti bol úplne iný ako účel amnestií, vyhlásila.

Koalícia podľa ministerky je otvorená diskutovať a vyhovieť niektorým požiadavkám opozície. Vidí požiadavky, ktoré by podľa nej nemali byť prekážkou dohody, a to je otázka premlčania a zastupovania parlamentu. Ostatné musia byť predmetom dohody a to vníma Žitňanská ako otvorený prístup do debaty na grémiu. To rokuje v parlamente dnes popoludní.

Opozičné pripomienky

Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič minulý týždeň prezentoval pripomienky ku koaličnému návrhu. Prvou je, aby neplatilo premlčanie. „Chceme, aby páchatelia mohli byť za svoje trestné činy aj odsúdení,“ vysvetlil.

Tiež žiadajú, aby sa dohodli, kto bude národnú radu zastupovať na ústavnom súde. Okrem toho opoziční poslanci chcú, aby sa zrušenie amnestií týkalo všetkých, ktorí boli spájaní s kauzou Technopol. V tej súvislosti bol napríklad omilostený aj známy podnikateľ Marián Kočner.

„Štvrtou pripomienkou je, aby ústavný súd nezačal konať „ex offo“, ale aby sa našlo 30 poslancov, ktorí povedia, že nie je správne zrušiť Mečiarove amnestie, a nech vtedy ÚS SR začne riadne konať,“ dodal Matovič a ako poslednú výhradu spomenul, aby účastníkom konania na ÚS SR bola vláda aj prezident.

Bude sa novelizovať ústava?

Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo ich zrušiť trojpätinovou väčšinou, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.

Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.