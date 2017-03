Prešovčanom zakázali protest v Bratislave

Ako informoval zástupca združenia Lepší Prešov René Polačok, združenie toto zhromaždenie ruší. V Prešove sa však uskutoční na troch miestach a účastníci na hodinu zablokujú cesty do Prešova.

Občianska iniciatíva Lepší Prešov chce na protestných zhromaždeniach upozorniť na mimoriadne negatívnu dopravnú situáciu v meste, ktorá už ohrozuje zdravie a životy obyvateľov. Protestnými akciami sa snažia dosiahnuť urýchlenie výstavby D1 – juhozápadného obchvatu a R4 – severného obchvatu mesta, pretože nik z kompetentných doposiaľ neuviedol konkrétny termín začatia výstavby. Obchvaty by mali odviesť z mesta najmä tranzitnú nákladnú kamiónovú dopravu.

„Dôvod zákazu nevieme. Dostali sme však ponuku, že pri autobusovej stanici Mlynské Nivy môžeme prejsť dvakrát cez priechod, no nesmieme mať transparenty a bez prečítania vyhlásenia. Zdá sa, že sa vraciame pred 17. november,“ povedal dnes ráno Polačok. Doložil, že v Prešove majú od mesta povolenie uskutočniť protestné zhromaždenia v piatok od 16:00 do 17:00 na troch miestach – cestných vstupoch do Prešova. „Uvidíme, ako sa zachová polícia,“ povedal Polačok.