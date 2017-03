Matovič má stiahnuť ospravedlnenku

Predseda výboru Richard Raši (Smer) povedal, že v daný deň bol Matovič v parlamente, je podpísaný na prezenčnej listine, aj hlasoval. Raši si stojí za názorom, že Matovič sa v daný deň chcel vyhnúť tomu, aby sa ospravedlňoval za svoje predlošlé hanlivé výroky v pléne v rovnakom čase, keď sa mali ospravedlniť aj poslanci za Kotlebovu ĽS NS.

„Pokiaľ by vzal späť žiadosť, tak za ten deň by mal byť vykázaný ako prítomný a pokutu by nezaplatil,“ vysvetlil Raši s tým, že definitívne rozhodnutie má právo rozhodnúť nie výbor, ale predseda parlamentu Danko (SNS). Danko neospravedlnil Matoviča, lebo ten bol v danom čase v budove Národnej rady a mal tam aj tlačovú besedu.

Mandátový a imunitný výbor parlamentu v decembri rozhodol, že poslanci Matovič, Milan Mazurek a Stanislav Mizík (obaja ĽS NS) sa musia ospravedlniť v pléne za svoje výroky z októbrovej schôdze. Podnet na poslancov podal Danko, podľa ktorého sa vysmievajú zo židovského národa. „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia (…) My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia, ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku,“ povedal vo svojom výroku Matovič. Ešte počas rozpravy sa za toto prirovnanie ospravedlnil, neskôr sa odvolával na slobodu prejavu zakotvenú v ústave.

Mazurek a Mizík sa vo februári za svoje výroky neospravedlnili.