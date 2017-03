Poisťovňa Union zverejnila rebríček najlepších a najhorších nemocníc

Riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková poznamenala, že v minulom roku vyzerali výsledky veľmi podobne. "Svedčí to o tom, že nedošlo k výraznejšiemu posunu na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a že doplnenie finančných zdrojov, ktoré im tak zúfalo chýbajú, je naozaj nevyhnutné,“ upozornila.

Na druhej strane pacienti pochválili starostlivosť a správanie lekárov, ako aj zdravotných sestier. Podľa Union ZP sa tak potvrdilo, že ľudský faktor je v oblasti zdravia nezanedbateľným ukazovateľom kvality zdravotníckeho zariadenia.

Najlepšie z prieskumu vyšli nemocnice v Prešovskom kraji, nasleduje Žilinský a Banskobystrický kraj. Najmenej sa darilo Trnavskému kraju. V porovnaní s prieskumom z roku 2015, kedy dostali nemocnice od pacientov Union ZP priemernú známku 1,61, tento rok nastalo mierne zhoršenie na 1,66. Zdravotnícke zariadenia dostávali v prieskume známky ako v škole, čiže najlepšia je 1 a najhoršia 5, ľudia ich hodnotili anonymne.

Medzi desať najlepšie hodnotených zdravotníckych zariadení patrí Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., ORL HUMENNÉ, s.r.o., či Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.

Dostali sa sem aj Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Východos­lovenský onkologický ústav, a.s. a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Najhoršie ohodnotené boli zdravotnícke zariadenia Psychi­atrická nemocnica Philippa Pinela, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ne­mocnica s poliklinikou Myjava.