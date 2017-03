Parlament by mal voliť šéfa RTVS koncom júna

Návrh dnes ako súčasť výzvy na prihlasovanie kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS schválil Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Výzvu na prihlasovanie kandidátov zverejní výbor 7. apríla, a to na webstránke Národnej rady SR, vo vysielaní a na webe RTVS a uverejní ju tiež najmenej jeden celoštátny denník. Na jej základe sa môžu uchádzači o post šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie prihlásiť do 10. mája do výberového konania.

Proces výberového konania bude pokračovať v mediálnom výbore, v ktorom 11. mája za prítomnosti členov výboru otvoria obálky s prihláškami a oboznámia sa s kandidátmi. Kandidátom pošlú sedem dní pred verejným vypočutím, teda do 23. mája pozvánku, aby mali dosť času pripraviť sa. Súčasne sa členovia výboru začnú oboznamovať s projektmi uchádzačov. Voľbe v parlamentnom pléne predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktoré bude rovnako ako v predošlej voľbe v historickej budove Národnej rady SR. Vypočutie sa bude vysielať online na webstránke národnej rady, pričom technologicky ho zaistí RTVS.

Do dvoch pracovných dní (do 1. júna) od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží výbor národnej rade návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom. Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS voliť už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta. Výbor sa v súvislosti s blížiacou sa voľbou šéfa RTVS zaoberal aj tým, ako predísť prezentácii manažmentu RTVS prekračujúcej nevyhnutnú mieru, ktorá by mohla mať vplyv na výber šéfa RTVS. Riešením by podľa niektorých členov výboru bolo zaviazať Radu RTVS k tomu, aby vyzvala manažment RTVS k prijatiu tohto záväzku.

Výbor by taktiež chcel, aby všetci kandidáti mali prístup k dokumentom o programe a hospodárení RTVS, ktoré nie sú obchodným tajomstvom. Téme sa budú podrobnejšie venovať na budúci týždeň. Médiá najčastejšie ako možných kandidátov na šéfa RTVS spomínajú súčasného generálneho riaditeľa RTVS a zároveň bývalého generálneho riaditeľa TV Markíza a exšéfa Rádia Expres Václava Miku a generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR a exšéfa Slovenského rozhlasu Jaroslava Rezníka. Svoju možnú kandidatúru nevylúčila ani bývalá generálna riaditeľka TV Markíza Zuzana Ťapáková, ktorá sa v súčasnosti zaoberá PR a spolupracuje aj s ministerstvom zahraničných vecí.

Súčasného generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku zvolila NR SR do funkcie 1. augusta 2012. Poslanci si riaditeľa vyberali spomedzi 11 kandidátov v tajnej voľbe. Mika získal podporu 74 z 95 prítomných poslancov. Na voľbe sa zúčastnili zákonodarcovia za Smer-SD a poslanci klubu OĽaNO. Štyri vtedajšie opozičné strany SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd voľbu bojkotovali, označili ju za politickú frašku. Mikov vtedajší hlavný medializovaný protikandidát Jaroslav Rezník získal od poslancov dva hlasy. Tri hlasy, dostal vo voľbe kandidát Iľja Ruppeldt. Jeden hlas dali poslanci Pavlovi Jaczovi. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa RTVS je päť rokov, funkcie sa ujal deň po zvolení, teda 2. augusta 2012.

Mediálny výbor sa dnes zároveň dohodol, že na najbližšom rokovaní sa bude zaoberať medializovanou spoluprácou ruskej tlačovej agentúry Sputnik so slovenskou verejnoprávnou Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR). Navrhli to zástupcovia parlamentnej opozície vo výbore, a to podpredseda výboru Jozef Viskupič z OĽaNO a nezávislá poslankyňa NR SR Viera Dubačová. Na rokovanie si mediálny výbor prizve aj generálneho riaditeľa TASR Jaroslava Rezníka.