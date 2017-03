Projekt nákupu bojových vozidiel je ambiciózny, vraví Naď

Odráža ale reálnu potrebu modernizácie pozemných síl, ktorá bola dlhodobo zanedbávana, uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď. Rezort obrany by chcel do roku 2029 kúpiť 485 vozidiel a celkové náklady odhaduje na približne 1,2 mld. eur.

Naď pripúšťa, že ide o veľmi vysokú sumu, ale z hľadiska nákladov na jedno vozidlo je štandardná. Celkové počty odrážajú reálne potreby Ozbrojených síl (OS) SR, dodal. Analytik pripomenul, že projekt je v súlade s Bielou knihou o obrane a predpokladá, že aj s Dlhodobým plánom rozvoja OS SR, ktorý ministerstvo finalizuje. Ten je ale utajovaný. Naď zároveň očakáva, že pri takomto dôležitom projekte bude jasne deklarované zapojenie domáceho obranného priemyslu.Ministerstvo záujem o toto prezbrojenie avizovalo už v Bielej knihe o obrane SR, ktorú schválila vláda minulý rok v septembri. Do pripomienkového konania predložili komplexný materiál o zámere zabezpečiť vozidlá 8×8 a 4×4. "Cieľom predloženého materiálu je vytvoriť vecný, finančný a časový rámec realizácie projektov vyzbrojovania Ozbrojených síl SR novými bojovými obrnenými vozidlami, resp. viacúčelovými taktickými vozidlami, ktoré sú nevyhnutným predpokladom rozvoja najmä mechanizovanej brigády a síl použiteľných aj na boj proti terorizmu,“ vysvetľuje sa v predloženom materiáli.

Ak tento materiál získa podporu vlády, do konca roka ministerstvo predloží na vládu návrh realizácie dodávok. Tieto bojové vozidlá sú v súlade s požiadavkami kladeným na armády členských krajín NATO. Ich nákup by mal podľa materiálu zastaviť zaostávanie v celkovej sile i technologickej úrovni výzbroje používanej Ozbrojenými silami Slovenskej republiky.

Rezort obrany predpokladá celkové odhadované náklady na prezbrojenie bojovými obrnenými vozidlami 8×8 na 417 miliónov eur s DPH. Náklady na obstaranie samotných 81 kusov vozidiel odhadujú na 324 mil. eur, čo je cena bez logistickej podpory, munície a infraštruktúry. V tomto prípade ministerstvo predpokladá dodávky vozidiel v rokoch 2018 – 2024. Väčšina týchto vozidiel, a to 62, je určených pre mechanizované prápory.

Celkové odhadované náklady na projekt vyzbrojovania bojovými obrnenými a viacúčelovými taktickými vozidlami 4×4 sú približne 782,7 mil. eur s DPH. Obstarať by sa malo 404 kusov a náklady na ich obstaranie by mali byť takmer 730 mil. eur. Opäť ide o sumu bez logistickej podpory, munície a infraštruktúry. Tieto vozidlá by mali mať vojaci postupne k dispozícii v rokoch 2018 – 2029 a používať ich budú hlavne mechanizované prápory, prápor ISTAR, ale aj 5. pluk špeciálneho určenia či Vojenská polícia.