Zaplatí Kiska za súkromné cesty špeciálom?

Obrovská suma za využívanie vládneho špeciálu na prezidentove cesty medzi Bratislavou a Popradom, kde býva jeho rodina, vyšla najavo po tom, čo minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) v parlamente predniesol správu o využívaní vládnej letky.

Štatistika o letoch na vládnom špeciáli hovorí, že Kiska od roku 2014 doteraz použil lietadlo na súkromné účely 382-krát, štát to stálo okolo 955-tisíc eur. Najviac ciest bolo na východ Slovenska do Popradu a Košíc.

„Možno teda konštatovať, že až 70 percent všetkých letov prezidenta boli lety, ktoré nesúviseli s výkonom jeho ústavnej funkcie,“ zhodnotil Kaliňák. Vo svete sa nenájde veľa príkladov, aby sa prezidenti letecky prepravovali za štátne peniaze do svojich domovov.

Denník Pravda sa pýtal kancelárie prezidenta, či vyplatí sumu za používanie štátneho lietadla na súkromné cesty a či bude aj naďalej takto lietať do Popradu. Do konca uzávierky sme odpoveď nedostali. Opýtali sme sa aj ministerstva vnútra, pod ktoré letka spadá, či bude žiadať od Kisku peniaze. Na otázku nereagovalo.

„Malo by to byť riadne prešetrené a mali by byť vyvodené dôsledky podľa platného zákona. Nie je štandardný úkaz v iných krajinách a určite bolo množstvo prípadov, pri ktorých sa to riešilo s dotyčnými činiteľmi a boli z toho aj nejaké škandály,“ domnieva sa aktivistka Alena Krempaská zo združenia Slovak Political Watchdog. Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) už vyzval Kisku, aby peniaze vrátil. Podľa Danka prezident zneužil vládnu letku.

Kiskove lety v číslach Od 1. januára 2015 do 24. marca 2017 lietadlá Leteckého útvaru ministerstva vnútra vykonali celkom 880 letov s našimi ústavnými činiteľmi na palube.

lietadlá Leteckého útvaru ministerstva vnútra vykonali celkom 880 letov s našimi ústavnými činiteľmi na palube. Z týchto 880 letov absolvoval prezident Andrej Kiska celkovo 454 letov, z toho bolo 319 súkromných.

absolvoval prezident Andrej Kiska celkovo 454 letov, z toho bolo 319 súkromných. V roku 2014 Kiska absolvoval ďalších 63 súkromných le­tov.

Kiska absolvoval ďalších 63 súkromných le­tov. Náklady za súkromné lety prezidenta od roku 2015 do marca 2017 predstavujú 789 525 eur.

prezidenta od roku 2015 do marca 2017 predstavujú 789 525 eur. Spolu so súkromnými letmi z roku 2014 náklady, ktoré by mal Kiska zaplatiť, dosahujú sumu 955-tisíc eur. Doteraz ich neuhradil.

z roku 2014 náklady, ktoré by mal Kiska zaplatiť, dosahujú sumu 955-tisíc eur. Doteraz ich neuhradil. Pri siedmich letoch prezidenta Kisku na trase Poprad – Košice vládny špeciál letel aj naprázdno. Bez cestujúcich totiž štartoval z Bratislavy do Popradu, kde vzal pasažierov a odviezol ich do Košíc, neskôr s nimi letel späť do Popradu, aby sa opäť prázdny vrátil do Bratislavy. Cesta Poprad – Košice má 112 km vzduchom, 120 km po ceste, autom by trvala niečo vyše hodiny. Zdroj: Informácia ministra vnútra o využívaní vládnej letky prezidentom Andrejom Kiskom a ostatnými ústavnými činiteľmi za obdobie 2015 až 2017.

Rezort vnútra poznamenal, že automobilová preprava je lacnejšia ako letecká. „Pri lietadle je okrem palivových nákladov potrebné zahrnúť aj dvojité personálne prostriedky. Ochranka zabezpečuje aj miesto odletu, aj príletu, čo sa týka len vnútroštátnych letov. To znamená, že aj v prípade prepravy lietadlom paralelne musí ísť aj auto s ochrankou. Čo sa týka vlaku, tak paralelne s vlakom ide aj automobilová preprava,“ konštatovalo ministerstvo.

Pripomenulo tiež, že exprezident Rudolf Schuster chodil domov do Košíc výsostne vlakom, bežne medzi ľuďmi. Keďže išlo o jeho požiadavku, ochrankári sa museli prispôsobiť. Ceste vždy predchádzala kontrola dopravného prostriedku.

Téma prezidentových letov aj v stredu vyvolala v pléne búrlivú diskusiu. Minister vnútra Robert Kaliňák sa k nej vyjadroval aj druhýkrát. Opäť dementoval tvrdenie prezidenta, že práve on ho mal prosiť, aby využíval špeciál čo najviac, ako sa len dá. Kaliňák ešte raz potvrdil, že myslel služobné cesty, a nie súkromné.

„Rozhodne som ho nenútil lietať domov štátnym lietadlom. Dokonca som mu naznačil, že by bolo dobré za lety zaplatiť,“ zhrnul Kaliňák. Pri niekoľkých letoch tak prezident podľa neho aj urobil. Kisku tiež minister podľa jeho slov informoval, že môže byť problém s takým množstvom letov.

Osobitne sa parlament zameral na prezidentovu cestu do Poľska, ktorú absolvoval začiatkom marca. Budúci týždeň o nej bude rokovať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa poslancov Smeru a SNS, ktorí podnet podali, považujú za neprípustné, aby prezident chodil na súkromné podujatia vládnym špeciálom.

Podľa poslancov v lietadle sedeli aj Kiskovi rodinní príslušníci a iné súkromné osoby. V konaní hlavy štátu vidia viacnásobný konflikt záujmov a zneužitie štátnych peňazí na osobný a rodinný prospech a účel.

Kiska mal v oficiálnom programe uvedené rokovanie aj lyžovanie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Okrem toho sa zúčastnil na poklepaní základného kameňa mrakodrapu vo Varšave, ktorý stavia slovenská developerská firma. V nej pracuje jeho dcéra Natália (26).

Kancelária prezidenta prostredníctvom riaditeľa tlačového a komunikačného odboru Romana Krpelana reagovala, že v rámci delegácie prezidenta Kisku v Poľsku na palube lietadla neboli žiadni rodinní príslušníci ani žiadne súkromné osoby.

Ako ďalej uviedol, súčasťou pracovného programu prezidenta bolo aj poklepanie základného kameňa najväčšej slovenskej investície v Poľsku, výstavby najvyššej budovy v strednej Európe. Zdôvodnil to tým, že prezident počas svojich ciest v zahraničí navštevuje aj pobočky slovenských firiem.