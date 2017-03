Žitný: Páchatelia únosu Kováča ml. do väzenia nepôjdu

Prečo je pre spoločnosť dôležité, že sa Mečiarove amnestie zrušia?

V politickej rovine chápem, že spoločnosť stále cíti frustráciu, pocit nespravodlivosti a únos ako akt štátneho terorizmu. Rozumiem, že ľudia chcú v tomto smere nápravu. Druhá otázka je, či naozaj k tej náprave môže dôjsť znovuotvorením prípadu.

Politici viackrát odsúdili amorálnosť amnestovania páchateľov únosu Michala Kováča ml., nedávno tak urobil aj parlament deklaráciou. Nestačilo len morálne odsúdenie?

Ako vidno, verejnosti to nestačí, tá je hysterická bez akéhokoľvek vecného pohľadu na ústavný problém.

Takmer po 20 rokoch sa zdalo, že sa nepodarí zrušiť Mečiarove amnestie. Čo rozhodlo, že sa v posledných týždňoch karta otočila?

Podpísalo sa na tom viacero faktorov. Nenahovárajme si, že ide o nejakú snahu o spravodlivosť toho, kto celý proces odštartoval. Vnímam to ako aktivitu poslanca Jána Budaja zaťať sekeru medzi Bélu Bugára a Roberta Fica, aby ukázal, že koalícia nie je súdržná a táto téma ich nedokáže zjednotiť.

Ján Budaj bol prvý, ktorý prišiel pred časom s návrhom na zrušenie amnestií. Dovolím si tvrdiť, že asi kalkuloval aj s premiérou filmu Únos. Ten zohral tiež svoju dôležitú úlohu v hystérii, ktorá vypukla vo verejnosti.

Je reálne, že dôjde aj k potrestaniu páchateľov únosu a pôjdu do väzenia?

Som presvedčený, že potrestaní nebudú a do väzenia nepôjdu. Dôvodov je viacero. Prvým je, že ak už raz bola obžaloba podaná, tak amnestie v tom čase platili. Padlo rozhodnutie súdu, že nie je možné týchto ľudí pred súd postaviť. Tvrdím, že oni svoju vinu priznali tým, že nežiadali, aby súd v ich veci konal, aby sa mohli očistiť.

Prijali to rozhodnutie, tak ako prijali amnestie. Pre mňa je to dostatočný dôkaz, že 12 obžalovaných plus Ivan Lexa svoju vinu uznali. Nepotrebujem týchto ľudí posadiť do basy. Pokiaľ by došlo k prelomeniu, že by sa aj súdne konanie uskutočnilo, potom sa môže otvoriť kedykoľvek a akýkoľvek rozsudok súdu a zmeniť rozhodnutie.

Predstavme si, že budú stáť pred súdom, obžaloba bude vznesená. Dovolím si tvrdiť, že veľa svedkov si nebude veci pamätať. Kľúčový svedok Jaroslav Svěchota, bývalý námestník SIS, je po smrti. Čiže na súde ostatní svedkovia toho veľa nepovedia. Bude tam strata pamäti.

Povedzme, že áno Oskar Fegyveres, jeden jediný bude vypovedať. Tiež mercedes, ktorým sledovali Kováča ml. pri jeho bydlisku, už neexistuje. Medzitým sa obžalovaní obrátia na Európsky súd pre ľudské práva a tvrdím, že im dá za pravdu. Je jedno, v akom časovom horizonte. Ak by mali byť odsúdení, tak to bude len politicky silný proces, nie právne.

Je dôvod, aby ešte vo veci únosu znovu konali vyšetrovatelia?

Nie, vyšetrovanie sa ukončilo. Bola podaná obžaloba. Jedine, že by súd povedal, že takáto obžaloba je nedostatočná a vec by vrátil na začiatok.

Expremiér Vladimír Mečiar nedávno v TA3 tvrdil, že prezident Michal Kováč vedel o únose a aj to, kedy sa to stane a kto to urobí, ale nekonal.

Mečiara poznám od roku 1990. Ako vždy si drží svoju povesť, je to táraj a luhár, pretože musí.

Podľa novely ústavy sa má zrušiť aj milosť prezidenta Kováča pre jeho syna v kauze Technopol, nie pre ďalších aktérov kauzy. Je zrušenie milosti pre Kováča ml. daňou za to, aby sa vôbec amnestie Mečiara mohli zrušiť?

Domnievam sa, že toto je daň, ktorú hodila koalícia opozícii, aby do toho išli alebo vôbec, aby do toho išla aj časť koalície. Považujem to za nehoráznosť a darebáctvo, že sa do toho vôbec púšťajú. Vrátim sa do minulosti. Súd v Mníchove vypočutím Kováča ml. a predložením jeho argumentov rozhodol, že nebol vinný v podvode voči podniku Technopol.

Na Slovensku bol stíhaný z toho istého dôvodu, nie skôr, ako to začalo v Nemecku. Na to, aby mohol vycestovať do Mníchova, potreboval pas. Ten mal však zadržaný, keďže bol obvinený. Z tohto dôvodu mu prezident Kováč po veľkom váhaní udelil milosť. Keby nevycestoval, mohlo sa stať, že ho odsúdia v neprítomnosti. Teraz zrušením milosti začne platiť obvinenie voči Kováčovi ml.

Podľa zákona o štátnej službe bude postavený mimo služby. Pôjde na 40 percent platu a možno aj skončí v štátnej službe. Jeho rodina je na tom psychicky veľmi zle a toto je výsledok špinavej, hysterickej štvanice, ktorej politici podľahli.

Koalícia a opozícia sa nezhodli na tom, či má byť do posúdenia zrušenia amnestií zapojený aj Ústavný súd automaticky. Je na mieste opozičná obava, že Ústavný súd môže zrušenie amnestií zastaviť?

Dúfam, že to Ústavný súd urobí a amnestie zmietne zo stola.

Prečo?

Z dôvodov, ktoré som uvádzal. Uplatňuje sa tu veľmi silný princíp retroaktivity znovuobnovením už uzavretého trestného konania. Ústava sa stáva týmto pádom zdrapom papiera, ktorý sa môže ľubovoľne ohýbať. Keď mal Mečiar istý čas niektoré prezidentské právomoci, konal v súlade s ústavou.

Že to bolo nemorálne a politicky darebácke, niet pochýb. Ak sa raz dostanú nejakí extrémisti na Slovensku k moci, a nemusí to byť ďaleko, tak budú argumentovať pri rôznych pochybných ústavných zmenách práve takýmto spôsobom. Nemusí to byť len pri ústavných, ale aj pri bežných zákonoch. Budú hovoriť, že veď aj naši predchodcovia demokrati tak robili.

Ako môže zrušenie amnestií ovplyvniť odhalenie a potrestanie páchateľov vraždy Róberta Remiáša z roku 1996?

V Remiášovom prípade vyšetrovanie pokračuje. Zatiaľ nikto nenašiel priamu súvislosť so zavlečením prezidentovho syna. Pokiaľ sa takáto súvislosť neobjaví, tak na trestný skutok vraždy Róberta Remiáša sa amnestie nijakým spôsobom nevzťahujú.

Vražda mohla mať súvis s únosom, keďže Remiáš bol spojkou korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa.

Musí to preukázať vyšetrovanie a potom posúdiť súd, či to tak skutočne bolo.

Ak sa dnes pozeráme na uplynulých 20 rokov tejto kauzy, Vladimír Mečiar dosiahol vlastne presný opak. Strojcovia únosu sa zjavne pomýlili v odhade, aké dôsledky bude mať tento čin na spoločnosť a politický vývoj.

Ten typ človeka, ktorý únos vymyslel, takto vôbec neuvažoval. Je to, ako keby sme chceli od gangstra, ktorý ide vylúpiť banku, vedieť, čo jeho čin spôsobí s úsporami vkladateľov a či je banka dostatočne poistená. Bol tam pokyn od premiéra Mečiara, zbavte ma prezidenta, mne je jedno akým spôsobom.

Napokon, niečo sa po nástupe Vladimíra Mitra za riaditeľa SIS v počítačoch našlo, kde bol rozpracovaný takýto scenár odstrániť prezidenta. Predsa si spomíname na dobu, keď sa snažila vtedajšia vládna koalícia HZDS, SNS, ZRS získať osem poslancov z opozície, aby mali 90 hlasov.

A keby ich mali, tak skrátia ústavným zákonom prezidentovi Kováčovi funkčné obdobie. Takže Mečiar nech netára, nech si spomenie na tú dobu. Keď sa to nepodarilo, tak hľadali iné spôsoby. Prezident bol dostatočne tvrdý, aby tomu odolal. Nechcime teda od primitívnych mozgov, aby uvažovali strategicky a politicky. Gangstri tak nerozmýšľajú.