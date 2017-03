Budúcnosť Európskej únie nie je podľa Sulíka ružová

Budúcnosť Európskej únie nie je podľa europoslanca Richarda Sulíka (SaS) ružová. Ako povedal dnes vo vystúpení v slovenskom parlamente, EÚ sa potáca od jednej krízy k druhej, čo trvá desať rokov. „Takto to nemôže pokračovať,“ zdôraznil. Napriek tomu je podľa neho členstvo Slovenska v únii naším kľúčovým záujmom. „Vystúpenie by nás výrazne poškodilo,“ uviedol s tým, že v záujme Slovenska je úspešná únia.

Sulík upozornil, že Brusel má kompetencií dosť, ale nevie s nimi zaobchádzať. „Všetky problémy si únia spôsobila sama najmä tým, že roky nedodržuje vlastné pravidlá. V roku 2010 som hovoril, že je hazard dávať peniaze Grécku. Dnes je Grécko v rovnakých, alebo väčších problémoch,“ povedal. EÚ má podľa europoslanca dosť dohôd. „Problém nie sú chýbajúce dohody, ale to, že kľúčoví hráči ich nedodržujú,“ konštatoval.

Ak to bude pokračovať takto ďalej, vystúpi z únie podľa Sulíka čoskoro ďalšia krajina. „Briti vystúpili, lebo schengen či euro nie sú pre nich výhoda. Ani eurofondy. Zostal len spoločný trh, ale to je príliš málo. Vystúpenie Británie by malo otvoriť oči všetkým snílkom. Odmietam za to Britániu trestať. EÚ sa musí snažiť o korektnú dohodu o voľnom obchode ako má s Kanadou alebo USA,“ zdôraznil.

Podľa Sulíka Slovensko sa musí snažiť, aby naše pravidlá boli inteligentnejšie, ako má zvyšok Európy. „Len vtedy dokážeme dobehnúť Nemecko. Ak zafixujeme to, čo platí v Európe, ako chceme dobiehať zvyšok Európy, aby na Slovensku životná úroveň rástla viac ako v Nemecku? Buďme viac sebavedomejší,“ vyzval.

EÚ by sa mala venovať podľa predsedu SaS veciam, kde to má zmysel. Dnes je v zmluve o EÚ vymenovaných 30 kompetencií. „Nech EÚ vráti časť kompetencií členským štátom. Vzdelávanie, kultúra, o tom vieme rozhodovať aj tu,“ dodal.

Záborská: Len účinná politika môže zlepšiť situáciu rodín

Europoslankyňa Anna Záborská (KDH) poukázala dnes v Národnej rade Slovenskej republiky na nerovnosť mužov a žien v zamestnaní, ktorá sa prenáša aj do rodinného života. „Len účinná politika môže zlepšiť situáciu mnohých rodín. Treba zlepšiť postavenie mnohodetných rodín, rodín s jedným rodičom. Napätie medzi rodinným a pracovným životom speje k nízkej pôrodnosti. Rozdiely v odmeňovaní majú vplyv aj na nízke dôchodky žien. Výsledná nerovnosť sa môže ďalej zhoršovať,“ povedala s tým, že aby sa situácia nezhoršovala, navrhuje v EP, aby Európska komisia pripravila novelu smernice, ktorá by podmienky na rovnosť mužov a žien v zamestnaní upravila. Okrem toho pripomenula, že v europarlamente bojuje proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Venuje sa právu na život a ochrane života. Zaoberá sa aj potrebami malých rodinných podnikov a oblasti rozvojovej pomoci.

Mikolášik: Členstvo v EÚ dnes nemá alternatívu

Europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH) v pléne NR SR dnes vyhlásil, že je ochrancom našej spoločnej Európy. „Je to projekt, ktorý nespĺňa očakávania všetkých, ale verím, že je najlepším projektom, aký sme tu kedy mali,“ povedal. „Kam až únii máme dovoliť zájsť? Poďme sa o otázkach konštruktívne rozprávať,“ dodal. Podľa neho je EÚ celok, kde každý hlas členského štátu bude vypočutý. „Členstvo v EÚ dnes nemá alternatívu. Aj my máme umožnené rozhodnúť sa, súčasťou ktorej časti EÚ chceme byť. Trúfam si prezentovať svoju víziu Európy, kde bude aplikovaný princíp subsidiarity v prospech národných parlamentov, ktoré musia mať svoju váhu. Mierim na etickú dimenziu, ktorá by mala zotrvávať v členských štátoch,“ uzavrel europoslanec. Priblížil tiež, že v europarlamente presadzuje nové liečebné metódy, ktoré pomáhajú liečiť pacientov s rôznymi diagnózami. „Som hnaný túžbou chrániť život a zdravie pacientov,“ uviedol.

V pléne NR SR dnes vystupujú slovenskí europoslanci, ktorých pozval predseda NR SR Andrej Danko (SNS) po tom, čo mu to umožnil aj nový rokovací poriadok. Každý poslanec má právo na 15-minútové vystúpenie, v ktorom môže poukázať nielen na svoju prácu v europarlamente, ale môže vyjadriť svoje názory a riešenia aktuálnych problémov a otvorených otázok, ktorými sa EÚ zaoberá.