Apríl prinesie prvý letný deň

Podľa teploty pôjde o prvý letný deň, ešte to však nebude znamenať, že na dvere klope leto. Začal sa iba apríl, najpremenlivejší mesiac v roku. Pocítiť nám to dá už na budúci týždeň, a najmä na jeho konci, keď sa znova ochladí.

Skončil sa mesiac marec, ktorý sa zapíše do histórie meteorologických meraní. Podľa informácií klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavla Faška práve tohtoročný marec patril k najteplejším od roku 1950. Teplejší bol len jeden, a to pred tromi rokmi. Prvý aprílový víkend, ktorý sa dnes začal, bude, čo sa týka teplôt, na marec nadväzovať.

„Už v sobotu alebo v nedeľu je vysoko pravdepodobné, že na viacerých miestach Slovenska dosiahne vzduch teplotu 25 stupňov Celzia, ktorá je už považovaná za letný deň. Od polovice 20. storočia sa stalo iba niekoľkokrát, aby teplota vzduchu dosiahla letných 25 stupňov Celzia skôr ako v apríli. Spomínanej dvadsaťpäťky sme sa v marci dočkali iba v rokoch 1968, 1974, 1977 a 1989,“ hovorí Faško.

Predpoklady na vysoké denné teploty vytvorilo podľa klimatológa už v tomto ročnom období to, že sa k nám chystá prúdiť teplý vzduch od juhu v kombinácii s málo oblačným počasím. Ďaleko k letnému dňu sme nemali už túto stredu, keď bolo napríklad v Boľkovciach v okrese Lučenec nameraných 24,4 stupňa Celzia.

Tento víkend bude teda vhodný na jarné práce v záhrade, ale aj na záhradné party a grilovačky. Faško však upozorňuje, že si treba dať pozor na intenzívne slnečné žiarenie a po zime by sme sa ešte nemali príliš vystavovať slnečným lúčom, pretože sa nám pokožka môže ľahko a rýchlo spáliť.

Ako bude Sobota – Jasno až polojasno, veľmi teplo. Denné teploty 19 až 24 stupňov Celzia.

– Jasno až polojasno, veľmi teplo. Denné teploty 19 až 24 stupňov Celzia. Nedeľa – Jasno až polooblačno, veľmi teplo. Nočné teploty 7 až 2, na západe 12 až 7, denné 20 až 25 stupňov Celzia.

– Jasno až polooblačno, veľmi teplo. Nočné teploty 7 až 2, na západe 12 až 7, denné 20 až 25 stupňov Celzia. Pondelok – Jasno až polojasno, od severozápadu postupne pribúdanie oblačnosti. Nočné teploty 8 až 3, denné 17 až 22, na severe 11 až 16 stupňov Celzia.

– Jasno až polojasno, od severozápadu postupne pribúdanie oblačnosti. Nočné teploty 8 až 3, denné 17 až 22, na severe 11 až 16 stupňov Celzia. Utorok – Premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Nočné teploty 6 až 0, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia.

– Premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Nočné teploty 6 až 0, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia. Streda – Prevažne polooblačno. Nočné teploty 4 až –2, denné 14 až 21, na severe miestami okolo 14 stupňov Celzia. Zdroj: SHMÚ

Už po víkende sa počasie začne opäť postupne meniť. „Bude pribúdať oblačnosť a v druhej polovici týždňa a počas budúceho víkendu sa ochladí. Niekde sa dokonca budú opäť vyskytovať ranné mrazy a vo vyšších horských polohách môže aj nasnežiť. Takže budeme opäť svedkami typického jarného počasia, ktoré je charakteristické teplotnými vzostupmi a pádmi,“ zdôraznil klimatológ.

Pri súčasnom počasí by už mali spozornieť aj vodiči a zvážiť prezutie pneumatík áut zo zimných na letné. Dopravný analytik Ján Bazovský to odporúča najmä vodičom z južnejších častí Slovenska, ktorí jazdia prevažne vo svojom regióne. „Treba brať ohľad aj na kapacity pneuservisov, aby potom vodiči nemuseli čakať pri náporoch v poradovníkoch. Prezúvanie preto netreba nechávať na poslednú chvíľu,“ upozorňuje Bazovský.

Na druhej strane, vodiči, ktorí jazdia po väčšom území, dlhšie trasy, aj na cestách v severnejších regiónoch Slovenska, by ešte prezúvanie mali zvážiť a sledovať aj poveternostné podmienky, hovorí dopravný analytik.

O apríli sa zvykne hovoriť, že je pochabý a bláznivý. Najmä čo sa počasia týka. Podľa predbežnej predpovede Faška by takýto mal byť aj tohtoročný apríl. Hoci sa začne teplotne nadpriemerne a dokonca aj letnými hodnotami teplôt, na pravé leto si ešte musíme počkať.

„V tomto mesiaci sa určite nedá očakávať teplotne kontinuálne a stabilné počasie. A nebude vždy ani príjemné. Začiatok mesiaca bude síce suchší, ako je to v súčasnosti už nejaký čas, no k aprílu patrí aj dážď a dokonca aj sneženie. A v tomto by nemal byť výnimkou ani tohtoročný apríl. Ďalšieho ochladenia sa určite dočkáme ešte pred sviatkami Veľkej noci,“ predpokladá Faško.