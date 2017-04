Maturitu zo slovenčiny treba zlepšiť, nie vypustiť

Súhlasíte s vypustením slovenčiny z povinných maturít?

Jozef Škorupa, riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši

„Pokiaľ ide o plusy alebo prečo maturitu nechať v pôvodnej verzii, je to, že na mnohých pracovných pozíciách na Slovensku sa vyžaduje znalosť slovenského jazyka a maturita z neho sa považuje za dôkaz. Maturitná skúška by však mala byť dôkaz, že žiak ovláda slovenský jazyk na dobrej úrovni, a nie či pozná gramatické alebo štylistické nuansy, ktoré v bežnom živote nepoužije. Ja by som preto navrhoval, aby maturita zo slovenčiny bola integrovaná do obhajoby napríklad práce, ktorú by žiak robil, kde by dokázal gramatickú, štylistickú spôsobilosť.“

Ivana Horecká, učiteľka slovenčiny, Gymnázium bilingválne Žilina, na ul. T. Ružičku

„Neviem, či existuje európska krajina, kde by žiaci nematurovali z materinského jazyka a literatúry. Slovenčina ako povinný maturitný predmet so sebou nesie aj určité hodnoty ako poznanie kultúrneho dedičstva, identifikácia sa s národom. Pri tomto predmete nejde len o "preskúšanie vedomostí“. Môže však platiť, že o výkonoch žiaka vieme z vysvedčení. Potom nevidím ako nevyhnutné, aby každý maturoval zo slovenčiny. Na druhej strane, nevidím zmysel ani v tom, aby žiak musel maturovať aj zo spoločenskovedného, aj z prírodovedného predmetu. Ak slobodná voľba predmetov, potom nech je skutočná a dôsledná. O potrebnosti maturity z určitého predmetu tak budú rozhodovať požiadavky vysokej školy."

Lucia Molnár Satinská, lingvistka z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

„Reforma výučby slovenčiny je určite potrebná, ale zrušenie maturity je strčením hlavy do piesku. Myslím si, že aj vedkyňa potrebuje vedieť presne sformulovať myšlienku, napísať grant, oponentský posudok, pripraviť prezentáciu a to je niečo, čoho základy by mohla dať maturita zo slovenčiny. Literatúra rozširuje obzory, ale som si vedomá toho, že jej výučba môže byť nesmierne nudná. Som však presvedčená, že existuje beletria, ktorá obohatí aj budúceho inžiniera.“

Sibyla Mislovičová, lingvistka z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

„Každý študent, aj ten, ktorý bude študovať napríklad fyziku, bude v slovenských školách potrebovať slovenský jazyk, a to nielen pri písaní diplomovej práce. Myslím si však, že by bolo užitočné okrem literatúry rozšíriť vyučovanie o hodiny z jazykovej kultúry, štylistiky a rétoriky.“

Ján Papuga, lingvista, predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

„Problém je v tom, že výučba slovenčiny je dnes málo postavená na komunikácii. Kedysi pri preberaní rečníckeho štýlu mal žiak raz za polrok ústny prejav, dnes to len odovzdá písomne. Je potrebné tlačiť na to, aby sa literatúra neučila ako telefónny zoznam, ale aby bol dôraz na interpretácii. Tiež by som prekopal povinnú literatúru, mať naozaj len pár povinných autorov, ktorí naozaj pohli slovenskou literatúrou, a celú súčasnú slovenskú a zahraničnú literatúru nechať na učiteľovi. Pri slohoch by som sa zameral na praktickejšie žánre, napríklad na stredných odborných školách dať väčší priestor recenzii či odbornému opisu.“