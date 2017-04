Janckulík nebude hlasovať za zbavenie mandátu Matoviča

Ako povedal Janckulík, určite bude proti tomu, aby Matovič prišiel o mandát. „Ak bude tajné hlasovanie, nezúčastním sa na hlasovaní. Keď bude verejné, budem hlasovať proti. Parlament by nemal mať právo odvolať človeka, ktorému dali ľudia dôveru. Iné by to bolo, ak by urobil trestný čin. Na druhej strane, mal si dať pozor na pozastavenie živnosti, ale nemal by prísť o mandát,“ zdôraznil Janckulík.

V marci parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií prijal uznesenie, podľa ktorého líder OĽaNO Igor Matovič bude musieť svoju nepozastavenú živnosť vysvetľovať v pléne parlamentu. Za prípadné zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady. „Výbor schválil návrh na zbavenie mandátu poslanca Matoviča. Výbor bude o tom informovať predsedu parlamentu, ten to zaradí na rokovanie a plénum rozhodne,“ povedal predseda výboru Martin Poliačik, ktorý nevidí dôvod, prečo by hlasovanie o zbavení mandátu malo byť tajné. „Každý volič má právo vedieť, ako hlasuje jeho zástupca,“ povedal.

Janckulík: Zákon, ktorý sa týka verejných funkcionárov, je veľmi zlý

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal o prípade rokovať opäť po tom, čo ústavný súd rozhodoval o pokute pre Matoviča za aktívnu živnosť. Ústavný súd rozhodoval po tom, čo Matovič nemal po druhýkrát ako poslanec NR SR pozastavenú živnosť.O tom, že Matovič porušil zákon o ochrane verejného záujmu a že musí zaplatiť pokutu vo výške šesť mesačných platov rozhodol II. senát ÚS SR Ladislava Orosza, ktorý mu dal najprv za pravdu, ale plénum súdu nakoniec rozhodlo inak.

Janckulík vysvetlil, že vo výbore hlasoval, aby Matovič musel vystúpiť pred poslancami, pretože zákon, ktorý sa týka verejných funkcionárov je veľmi zlý. „V úvode volebného obdobia bolo dohodnuté, že sa vytvorí odborná pracovná skupina, ktorá pripraví novelizáciu zákona o konflikte záujmov. Žiaľ, prešiel už rok, ale pracovná skupina vytvorená stále nebola. Na výbore udeľujeme vysoké pokuty nie za to, že niekto niečo úmyselne urobí, ale že niekto niečo zabudne,“ konštatoval Janckulík. Podľa neho je dobré, aby sa o tom rokovalo v pléne, aby aj ostatní poslanci pochopili, že súčasný zákon nie je dobrý a treba ho zmeniť. „Treba čím skôr vytvoriť pracovnú skupinu,“ uviedol.

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS) navrhol predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi vznik pracovnej komisie, ktorá by mala novelizáciu zákona o konflikte záujmov pripraviť. Ako povedal Poliačik, Danko oficiálne doteraz jej vznik nepotvrdil. Na zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov treba minimálne 90 poslancov NR SR.