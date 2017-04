Fico odcestoval do Berlína, kde sa stretne s Merkelovou a Steinmeierom

Uskutočňuje sa pri príležitosti 25. výročia podpisu nemecko-česko-slovenskej Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci.

Slovenský premiér sa spolu s predsedom vlády ČR Bohuslavom Sobotkom stretne v Berlíne s nemeckou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. Spoločne sa zúčastnia slávnostnej pripomienky 25. výročia zmluvy, ktorá bola podpísaná medzi Českou a Slovenskou federatívnou republikou a Spolkovou republikou Nemecko 27. februára 1992.

Trojstranné rokovanie premiérov sa podľa oznámenia Úradu vlády ČR zameria okrem európskych tém, ako je budúcnosť EÚ, hodnotenie summitu EÚ v Ríme, brexit alebo migrácia, tiež na otázky spoločného záujmu, vrátane spolupráce za účelom posilnenia hospodárskej spolupráce a na vzájomné politické a ekonomické vzťahy.

Pri príležitosti výročia zmluvy slovenského a českého premiéra prijme i novozvolený prezident SRN Frank-Walter Steinmeier. Politici by mali spoločne zhodnotiť vzájomná vzťahy krajín, diskutovať tiež budú o európskych a medzinárodných otázkach. Fico sa spolu so Sobotkom zúčastnia aj diskusie so študentmi troch krajín na tému „Príspevok strednej Európy k európskej budúcnosti“.

Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Spolkovou republikou Nemecko a Českou a Slovenskou federatívnou republikou bola podpísaná 27. februára 1992 medzi pokojne znovuzjednoteným Nemeckom a Československom, ktoré sa rozdelilo mierovou cestou o necelý rok neskôr. Vo svojej dobe pripravila cestu pre konsolidáciu vzájomných vzťahov dvoch susedných krajín, ktoré boli viac ako 40 rokov oddelené železnou oponou.