V kauze vraždy Čongrádyho vypovedal opätovne kľúčový svedok

Už raz pritom súdom vypočutý bol, prípad sa však vďaka zmene zákonného sudcu musí pred súdom prejednať odznova. Beňo v prípade prípravy vraždy Čongrádyho, ako aj samotnej vraždy, uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.

Beňo pôvodne podľa vlastných slov pôsobil ako výsadkár v armáde. V roku 1997 dostal ponuku robiť ochrankára od Milana Holáňa zvaného Gorila, pre ktorého pracoval jeho bývalý kolega. Holáňa neskôr zavraždili, cez neho sa však spoznal s Petrom H., ktorý je jedným z obžalovaných v tomto prípade. Ten mu v roku 1999 povedal, že „treba urobiť nejakú robotu pre Sergeja z Bratislavy“. Išlo pritom o ďalšieho obžalovaného Sergeja M. Ten podľa Beňa z dnes už zosnulým Ivicom T. plánovali Čongrádyho zavraždiť.

Dôvodom podľa neho bolo, že Čongrády sa plánoval zbaviť Sergeja M., ktorého vnímal ako konkurenciu. Sergej M. pritom podľa Beňa preferoval, aby skutok vykonali ľudia, ktorí nie sú z Bratislavy, keďže tí sú podľa neho spoľahlivejší a nie je tam riziko, že by informovali Čongrádyho. Beňo dostal za úlohu sledovať pohyb Čongrádyho, pričom zistil, že pravidelne navštevuje bar na bratislavskom Župnom námestí. Pôvodne podľa neho uvažovali, že by Čongrádyho zabili diaľkovo odpálenou bombou, neskôr zvažovali využiť ostreľovača, preto oslovili taktiež bývalého vojaka Romana J., ktorý bol rovnako ako Beňo zo Žiliny. Neskôr sa podľa Beňa rozhodlo, že Čongrádyho zastrelia z idúcej motorky. Strieľať mal Roman J. a riadiť motorku Dušan Š. Akciu pre nepriaznivé podmienky nakoniec neuskutočnili, pričom pri odchode z plánovaného miesta činu mali Dušan Š. a Roman J. nehodu, pri ktorej Dušan Š. prišiel o ruku.

S požiadavkou zabiť Čongrádyho prišli opätovne v roku 2004

S požiadavkou zabiť Čongrádyho prišiel podľa Beňa Sergej M. opätovne v roku 2004. Na otázku prokurátora, prečo vo veci medzitým nekonali, Beňo odpovedal, že boli indície, že by Čongrády mal ísť do väzenia a že policajti plánujú rozložiť celú jeho skupinu. To sa však nepotvrdilo. Beňo dostal opätovne za úlohu Čongrádyho sledovať, pričom zistil, že pravidelne navštevuje pizzeriu na Pečnianskej ulici v bratislavskej Petržalke.

Na akciu si zaobstarali dva samopaly, dve pištole a biely pick-up. Úlohou Beňa bolo podľa jeho vlastných slov po príchode Čongrádyho k pizzerii dať signál Petrovi Koperovi a Vladimírovi Smetanovi, ktorí strieľali. Pri akcii bol aj Peter B. ako vodič. Po tom, ako Čongrádyho usmrtili a zranili jeho ochrankára, pick-up podpálili. Za úspešnú akciu zinkasoval niečo medzi 600– až 700-tisíc korún.

Ešte predtým, než Beňo pred súdom vypovedal, sa senát zaoberal sťažnosťou Sergeja M. voči zaujatosti súdu, ktorú ale vyhodnotil ako neopodstatnenú. Zamietol tiež požiadavku Sergeja M. a Romana J. na prepustenie z väzby. Podľa predsedu senátu totiž existuje obava, že by Sergej M. odišiel do zahraničia a v prípade Romana J. poukázal na skutočnosť, že je stíhaný aj pre trestný čin lúpeže.

Čongrády bol zavraždený 28 zásahmi zo samopalu

Prokuratúra obžalovala pre trestný čin prípravy vraždy Petra Čongrádyho z roku 1999 Sergeja M., Petra H., Romana J. a Dušana Š. V prípade samotnej vraždy z roku 2004 spolu so Sergejom M. a Petrom H. obžalovali aj Vladimíra Š. V roku 1999 podľa obžaloby naplánovali Sergej M., Peter H., Roman J. a Dušan Š. zavraždenie Čongrádyho pred jeho obľúbeným barom v Bratislave, pričom na neho podľa plánu mali strieľať z idúcej motorky. Okolnosti sa im však nepozdávali, preto skutok odložili.

V roku 2004 bol Čongrá­dy zavraždený 28 zásahmi zo samopalu. K účasti na tomto skutku sa priznali Ivan Beňo, Peter Kopera a Vladimír Smetana. S prokurátorom uzavreli v septembri 2014 dohody o vine a treste. Beňovi vymerali trest 15 rokov väzenia, Koperovi 14 rokov a deväť mesiacov a Smetanovi 14 rokov. Kopera a Beňo vypovedajú v tomto prípade aj ako svedkovia, Smetana vo februári minulého roku zomrel. V pozícii svedka vystupuje tiež Peter B., ktorý sa podieľal na skutku z roku 2004 ako vodič.

Petra Čongrádyho zavraždili v septembri 2004 v bratis­lavskej Petržalke. Pri útoku bol postrelený aj jeho ochrankár. Čon­grády bol považovaný za jedného z nástupcov zakladateľa skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru, konkrétne za šéfa bratislavskej vetvy skupiny. Začínal ako Sýkorov šofér, neskôr vlastnil podiel v niekoľkých firmách. Podľa vtedajšieho viceprezidenta Policajného zboru Jaroslava Spišiaka Čongrá­dy v čase zavraždenia trestnú činnosť nepáchal, bol však podozrivý zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. V prípade jeho vraždy v minulosti polícia vyšetrovala skupinu osôb vrátane známych mien spájaných s podsvetím ako Karol M. alebo Ľuboš F. Výpoveď kľúčového svedka v prípade sa však ukázala ako nepravdivá.