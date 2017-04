Podľa Mitríka nemôže NKÚ kontrolovať cesty prezidenta

Ako povedal, prezident je prezidentom na 24 hodín. „Je prezidentom, my do jeho programu nevidíme a ani nemáme právo mu ho korigovať,“ povedal v súvislosti s letmi prezidenta medzi Bratislavou a Popradom Mitrík.

Predseda NKÚ tvrdí, že aj on dostal ponuku od ministra vnútra Roberta Kaliňáka využívať vládnu letku. „Ak by sme išli do Košíc na poradu, pretože nechceli by sme sem do Bratislavy volať Košičanov, tak by sme možno nešli tromi autami. Zatiaľ sme však túto ponuku nevyužili a ani neplánujeme,“ zdôraznil Mitrík.

Prezident Andrej Kiska letel podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka medzi Bratislavou a Popradom na vlastnú žiadosť 319-krát. Tieto lety nesúviseli s výkonom jeho funkcie. Ako Kaliňák informoval minulý týždeň poslancov NR SR, tieto lety stáli 789 525 eur, pričom prezidentská kancelária za ne neplatila.

Navyše, okrem týchto letov letel Kiska podľa Kaliňáka letkou ministerstva vnútra sedemkrát medzi Košicami a Popradom. Tieto lety tiež nesúviseli s výkonom funkcie. Kiska podľa šéfa rezortu vnútra vládnou letkou absolvoval až 70 percent letov, ktoré nesúviseli s jeho funkciou.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú tento týždeň schvaľovať návrh uznesenia, v ktorom žiadajú prezidenta Andreja Kisku, aby lietadlá leteckého útvaru ministerstva vnútra využíval iba na cesty súvisiace s výkonom jeho ústavnej funkcie. Uznesenie v pléne parlamentu predniesol koaličný poslanec za SNS Anton Hrnko a podpísaní sú pod ním okrem neho aj poslanec za Smer-SD Martin Nemky a Elemér Jakab (Most-Híd).