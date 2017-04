Kiska sľúbil obmedziť lety vládnym špeciálom

Zareagoval tak na žiadosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), aby obmedzil svoje súkromné lety vládnym špeciálom. K výzve, aby za ne zaplatil, sa však nevyjadril. Kaliňákovi odkázal, že by bol rád, aby aj on vysvetlil verejnosti, ako celá situácia okolo početných letov, a následne aj negatívna kampaň proti hlave štátu, naozaj vznikla.

„Tak ako som na začiatku svojho pôsobenia ako prezident rešpektoval žiadosť ministra vnútra a využíval vládnu letku, teraz opätovne rešpektujem žiadosť ministra vnútra o to, aby som obmedzil využitie vládnej letky,“ vyhlásil Kiska na pondelkovom pracovnom výjazde v Podbrezovej a Brezne.

Dodal, že by aj Kaliňák mal podobne rešpektovať jeho žiadosti. Zrejme s odkazom na svoju dávnejšiu žiadosť voči šéfovi rezortu vnútra, aby pre kauzu Bašternák odstúpil z funkcie. Kiskove súkromné lety riešil uplynulý týždeň parlament.

Minister vnútra poslancom predniesol správu, podľa ktorej hlava štátu od nástupu do funkcie v roku 2014 absolvovala 382 letov špeciálom, ktoré nesúviseli s výkonom funkcie, a štát za ne zaplatil 955-tisíc eur. Zo strany koalície padali v rozprave na adresu prezidenta slová ako „papalášstvo“, „zneužívanie“ a podobne.

Pobúrenie vyvolali najmä informácie, že vládne lietadlo pre Kisku neraz letelo z Bratislavy do Popradu prázdne, odtiaľ ho aj so sprievodom odviezlo do Košíc, potom naspäť, a napokon sa znovu prázdne vrátilo do Bratislavy. Pritom kým vzdušnou cestou je z Popradu do Košíc 112 kilometrov, po ceste je to iba o osem kilometrov viac.

Prezident sa bránil tým, že sám minister vnútra ho kedysi poučil, že čo sa týka ochrany hlavy štátu, nie je medzi jeho služobnými a súkromnými cestami nijaký rozdiel. Že preprava autom v prezidentskej kolóne je síce lacnejšia, ale aj menej bezpečná. Aj že čo najčastejšie využívanie vládnej letky je v záujme zachovania zručností pilotov.

Kaliňák tieto argumenty odmieta. „Odporučil prezidentovi, aby letecký útvar využíval len na služobné účely,“ potvrdil jeho hovorca Ivan Netík.

Poslanci budú už tento týždeň schvaľovať návrh uznesenia so žiadosťou, aby lietadlá leteckého útvaru ministerstva vnútra využíval Kiska iba na cesty súvisiace s výkonom ústavnej funkcie. Za obmedzenie letov hlavy štátu špeciálom sú v zhode s koaličnými aj opozičné strany.

Ku Kiskovým letom sa v pondelok pre agentúru SITA vyjadril aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík. Podľa neho NKÚ neprislúcha kompetencia kontrolovať pracovné cesty prezidenta. „My do jeho programu nevidíme a ani nemáme právo mu ho korigovať,“ konštatoval.

Uviedol, že aj on dostal od Kaliňáka ponuku na vládnu letku. „Ak by sme išli do Košíc na poradu, pretože by sme sem do Bratislavy nechceli volať Košičanov, tak by sme možno nešli tromi autami. Zatiaľ sme však túto ponuku nevyužili a ani neplánujeme,“ zdôraznil Mitrík.