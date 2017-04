Bicyklovať do práce budú viaceré mestá pod Tatrami

Jej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, a tiež vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky ekologickým druhom dopravy v meste. Rovnako má motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky zamestnancom, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

„V minulom roku sa v Poprade do súťaže zapojilo desať tímov a 34 súťažiacich, ktorí spolu najazdili 6 235 km a uskutočnili 737 jázd do práce a z práce na bicykli. Keďže každým rokom záujem o túto súťaž stúpa, prihlásili sme sa aj v tomto roku,“ uviedol lokálny koordinátor súťaže v Poprade Andrej Zreľák. Vlastný tím v minulom roku zostavila v Poprade aj samospráva, ktorú reprezentovalo vedenie mesta v zložení primátora i oboch viceprimátorov. Do súťaže sa tento rok zapojil aj minuloročný víťaz v kategórii samospráv v rámci celého Slovenska, mesto Svit, ktoré počas súťaže najazdilo viac ako 15-tisíc kilometrov, informovalo o tom na svojej internetovej stránke. Osloviť by chcelo aj všetky firmy, podnikateľov, inštitúcie a organizácie so sídlom v meste, aby sa zapojili do tohto ročníka súťaže. Kilometre do práce a z práce na bicykli plánuje najazdiť aj mesto Spišská Belá. „V minulom ročníku sa do kampane zapojilo päť belianskych tímov a pevne veríme, že ich v tomto ročníku pribudne ešte viac,“ uviedla PR manažérka mesta Alexandra Olekšáková.

Sútaž Do práce na bicykli organizuje od roku 2014 občianske združenie Občianska iniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Súťaž je určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. marca do 5. mája oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke dopracenabicy­kli.eu. Do súťaže sa môžu zaregistrovať aj 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu na spomínanej internetovej stránke. Jeden tím môže mať 2 až 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov, informujú organizátori.