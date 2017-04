Lipšica pre Čistý deň posúdi advokátska komora

Odpoveď na to by mala dať Slovenská advokátska komora, ktorá tvrdí, že preskúma aj medializované informácie. Podľa tých posledných mali dievčatá za výpoveď sľúbené peniaze a Lipšic ich vraj mal na trestné oznámenie naviesť. Ten to popiera.

Galantské resocializačné zariadenie sa minulý mesiac dostalo do pozornosti opäť po tom, čo prepukla kauza sexuálnych správ opozičného poslanca a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Tie písal vtedy iba 15-ročnej chovankyni centra Simone, ktorá je dnes už plnoletá. Ešte vlani podala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. V marci nastal zvrat. Spolu so svojou neplnoletou kamarátkou Tamarou, ktorá je v súčasnosti po detoxikácii opäť v Čistom dni, už podávali trestné oznámenie na vedenie centra. Na Generálnej prokuratúre pritom asistoval Lipšic. Tamaru v tom čase hľadala polícia, advokát sa jej neozval. Vedenie Čistého dňa sa obrátilo na Slovenskú advokátsku komoru s tým, či Lipšic neporušil podmienky svojej licencie. Teraz ho prešetruje revízna komisia komory.

„Slovenská advokátska komora preskúma aj medializované informácie, rovnako informácie uvedené v sťažnostiach, a po zistení stanoviska dotknutého advokáta a zadovážení prípadných ďalších dôkazov rozhodne zákonom a disciplinárnym poriadkom na zasadnutí revíznej komisie,“ odpovedala riaditeľka mediálneho odboru komory Nadežda Ondrišová na otázky Pravdy, v akom štádiu je preverovanie advokáta. Ondrišová ešte pripomenula, že revízna komisia bude zohľadňovať všetky informácie zo sťažnosti, aj to, ako sa k nej vyjadrí samotný Lipšic.

K trestnému oznámeniu na Čistý deň sa v sobotňajšom vydaní v rozhovore pre denník Plus jeden deň vyjadrila neplnoletá Tamara, ktorá je podľa vlastných slov na svoju žiadosť opäť v resocializačnom centre v Galante. V ňom tvrdí, že keď prišli na stretnutie na Generálnu prokuratúru, Lipšic mal mať podľa nej už všetko pripravené, rovnako aj prokurátorka. Prezradila tiež, že motívom pre ne boli peniaze a že trestné oznámenie ani podať nechcela. Cez tretiu osobu mali dostať každá po 5-tisíc eur. A neskôr sa mali o peniazoch baviť ďalej.

„Generálna prokuratúra sa zásadne dištancuje od medializovaných informácií o tom, že prijatie trestného oznámenia malo byť vopred pripravené. Generálnej prokuratúre nebol vopred signalizovaný ani JUDr. D. L., ani oznamovateľkami zámer podať trestné oznámenie,“ reagovala jej hovorkyňa Andrea Predajňová. Doplnila, že informácie o okolnostiach, ktoré predchádzali podaniu trestných oznámení, preveria.

Bývalý poslanec a advokát Lipšic sa bráni tým, že nič vopred dohodnuté nebolo. Na Generálnej prokuratúre bolo podľa neho prítomných pomerne veľa svedkov. Trestné oznámenie spísala prokurátorka a pri podpise bola ďalšia. „Čiže našťastie sa dajú tieto veci veľmi jednoducho preveriť,“ konštatoval Lipšic. Vyjadril sa aj k tomu, že dievčatá boli vtedy pod vplyvom drog. „Tamara hovorí, že bola pod vplyvom drog. Ak by v tom čase bola, tak by si všetko z tohto dňa pamätala, tak ako to opisovala?“ pýta sa advokát. Dodal, že doplní svoje trestné oznámenie vo vzťahu k návodu na trestný čin krivého obvinenia. Preverovanie advokátskou komorou komentovať nechcel, každý má podľa neho právo dať podnet, kam to považuje za vhodné.

Pre kauzu Čistý deň bude v parlamente čeliť odvolávaniu minister práce Ján Richter (Smer). Návrh na vyslovenie nedôvery podali opozičné strany SaS a OĽaNO. Predseda Národnej rady Andrej Danko má mimoriadnu schôdzu zvolať do siedmich dní. Termín odvolávania by mal byť známy po dnešnom grémiu. Spomínal sa piatok 7. apríla.

V prípade sexuálne ladenej facebookovej komunikácie Kollára a bývalej chovankyne Čistého dňa Simony je vo veci vedené trestné stíhanie za prečin morálneho ohrozovania výchovy mládeže, ktoré vlani v novembri iniciovalo samotné dievča. Kollár vystupuje v pozícii svedka.

Čistý deň čelil podozreniam zo zneužívania zverencov, vyšetrovanie niektorých podaní nie je ukončené. Pre túto kauzu hrozila centru strata akreditácie, minister Richter mu ju napriek odporúčaniu Akreditačnej komisie nechal.