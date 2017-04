V Banskej Bystrici zatiaľ bez dohody

Od utorka ich už bude sedem vrátane Kotlebu. Aj keď pred časom vládni politici tvrdili, že majú záujem na spoločnom postupe v Banskej Bystrici, reálne sa ešte k tomu neodhodlali. Rovnako nie je jasné, či sa nakoniec aj s opozíciou zhodnú na jednom kandidátovi, ktorý by priniesol na čelo župy zmenu.

Dnes oficiálne oznámi svoju kandidatúru na post šéfa kraja riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. O kreslo župana sa chce uchádzať ako nezávislý. Už dávnejšie sa v zákulisí hovorilo o tom, že by ho mohol podporiť Smer. Krajská predsedníčka Smeru v Banskej Bystrici Jana Laššáková povedala, že sa k žiadnemu menu vyjadrovať nebude. „Nebolo by to dobré, v koalícii prebiehajú rokovania o tom, či postavíme vlastného kandidáta,“ povedala Laššáková.

Vládna SNS mieni riešiť župné voľby cez víkend. „Necháme väčší priestor na to, aby s iniciatívou a riešením prišli predstavitelia krajov a potom by sme to koordinovali prípadne s našimi koaličnými partnermi,“ povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. O spoločnom postupe koalície v Banskobystrickom kraji už pred vyše mesiacom hovoril aj predseda Mostu-Híd Béla Bugár.

Kandidatúru na župana v pondelok ohlásil ako nezávislý banskobystrický podnikateľ v potravinárstve Ján Lunter. Nebude sa podľa vlastných slov brániť tomu, ak ho pred voľbami podporia aj politické strany. Opozičná SaS predstavila kandidatúru poslanca parlamentu Martina Klusa, ktorého podporilo tiež hnutie OĽaNO. Aj keď súčasný župan Kotleba ešte nepovedal, že mieni znovu kandidovať, očakáva sa, že do volebného súboja pôjde.

Župani sa budú v jesenných voľbách prvýkrát voliť len v jednom kole namiesto dvoch. Tým sa vytvorí väčší tlak na politické strany, aby sa dohodli na kandidátovi, ktorý má reálnu šancu poraziť Kotlebu. Cez leto by sa malo vyjasniť na základe prieskumov verejnej mienky, kto z kandidátov má najväčšie šancu proti súčasnému županovi. „V septembri by bol najvhodnejší čas urobiť okrúhly stôl kandidátov a podľa prieskumov sa zariadiť,“ poznamenal Klus.

Laššáková vníma veľký počet záujemcov o kreslo šéfa kraja tak, že ľudia chcú zmenu. „Súčasný predseda nepriniesol rozvoj. Skôr je situácia horšia, ako bola pred jeho nástupom. Kraj nemôže čerpať prostriedky z fondov EÚ, nezvýšila sa zamestnanosť, neopravujú sa cesty v takom rozsahu, ako by sa mali,“ uviedla Laššáková.

Väčší počet kandidátov na županov sa črtá aj v Bratislavskom kraji. Zatiaľ kandidatúru nepotvrdil súčasný župan Pavol Frešo. Očakáva sa však, že bude chcieť svoje kreslo obhájiť. Kandidatúru na župana v Bratislavskom kraji už ohlásili poslanec SaS Juraj Droba. Okrem iných aj starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý a bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Kandidatúru zvažuje tiež europoslankyňa za Smer Monika Beňová. „Uvidím, ako sa rozhodne moja strana. Všetko je ešte otvorené,“ uviedla Beňová. Krajský predseda Smeru Martin Glváč nepovedal, či príde Smer s vlastným návrhom, alebo podporí niektorého už ohláseného kandidáta. „Z tých, ktorí ohlásili kandidatúru, je nám Milan Ftáčnik najbližší, ale ešte sa uvidí, koho podporíme,“ poznamenal Glváč.

V ďalších regiónoch sa kandidáti objavujú len sporadicky. V Nitrianskom kraji bude znovu kandidovať súčasný župan Milan Belica, ktorý sa mieni uchádzať o podporu Smeru. V Trenčianskom kraji chce byť župankou poslankyňa parlamentu za SaS Renáta Kaščáková. Opozičné OĽaNO svojich kandidátov ešte nepredstavilo. Kandidatúru nepotvrdili ani súčasní župani za Smer v Trenčianskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Nevyjadril ani trnavský župan Tibor Mikuš, ktorý bol zvolený aj s podporou Smeru. Župné voľby by mali byť v novembri.