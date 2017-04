Stanislav Mičev: Odmietam akúkoľvek diktatúru

Stanislav Mičev Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Zohral tento moment úlohu pri vašom rozhodovaní sa o kandidatúre?

Do istej miery áno. Od začiatku som upozorňoval na nebezpečenstvá a riziká, ktoré so sebou prinieslo súčasné vedenie krajskej samosprávy. A nešlo len o deformáciu histórie v našom kraji a nástup fašistickej ideológie, podprahovo podsúvanej verejnosti. V reálnom živote sa to odrazilo v tom, že kraj sa začal uberať k izolácii, nekompetentnosti a neodbornosti. Z úradu BBSK sa stala stranícka centrála, vedenie nastolilo atmosféru nepriateľstva voči zastupiteľstvu, predstavitelia kraja nie sú dôveryhodnými a prijateľnými partnermi pre mnohých zástupcov okresov a obcí, ostatných krajov, vlády, prezidenta aj pre mnohých zahraničných predstaviteľov diplomacie na Slovensku. Toto by som chcel zásadne zmeniť.

Čo ešte by ste chceli zmeniť?

Hospodárenie kraja nie je vôbec transparentné, správa regiónu a investície sú rozporuplné, bez akejkoľvek dlhodobejšej rozvojovej vízie a logiky. Navyše s pozastavenou možnosťou čerpania zdrojov z eurofondov. Kraju chcem preto pomôcť priniesť oživenie, bez popierania vlastnej histórie a s hrdosťou na vlastnú kultúru. Za dôležité považujem systémovú podporou rozvoja malého podnikania, podporu a zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti, podporu školstva i kúpeľníctva, vybudovanie kvalitnej cestnej infraštruktúry. To sa prirodzene odrazí v ponuke služieb a výroby v našom kraji, ako aj v kultúre, rozvoji cestovného ruchu a v pritiahnutí investorov. Jednoznačne by som chcel zmeniť štruktúru rozpočtu smerom k investičným projektom. Pripravujeme projekty na čerpanie peňazí z eurofondov, keď to už bude možné.

Do volieb idete ako nezávislý. Budete sa usilovať aj o politickú podporu?

Som nezávislý kandidát od politickej podpory. Som závislý kandidát od podpory obyvateľov nášho kraja, som závislý od správneho rozhodnutia ľudí a tiež od skutočnej zodpovednosti za ich rozhodnutia. Moja kampaň bude financovaná z darov a finančnej podpory ľudí, fyzických osôb, ktorí sa stotožňujú s mojimi hodnotami. Doteraz som všetky náklady hradil z vlastných zdrojov.

V hre je aktuálne dokopy sedem kandidátov. Čím chcete voličov presvedčiť vy?

Som manažér kultúrnej ustanovizne, ktorá realizovala veľké projekty z eurofondov vrátane špičkového pracoviska Digitálneho múzea. Transparentnosťou vo výberovom konaní sme dokázali ušetriť viac ako jeden milión eur. Dnes je Múzeum SNP rešpektovanou kultúrnou, múzejnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou európskeho formátu. Ponúkam teda viac ako dvadsaťročné skúsenosti z riadiacej práce a tiež desaťročné skúsenosti ako poslanec v komunálnej politike.

Niektorí poukazujú na vašu minulosť, spätú s členstvom v komunistickej strane.

Budem absolútne otvorený. Do komunistickej strany som vstúpil osemnásteho decembra 1989, teda po nežnej revolúcii, s jasným zámerom pretvoriť ju na stranu sociálno-demokratickú. Mám stredoľavú politickú orientáciu a nie som členom nijakej strany. Dôvod je jasný. Ani jedna súčasná strana nezodpovedá hodnotám, ktoré si vážim a nemienim z nich ustúpiť. Demokracia, solidarita, poctivosť a podpora občianskej spoločnosti. Odmietam akúkoľvek diktatúru, autoritatívne princípy a je mi jedno, či sú ľavicové, alebo pravicové.