Bude sa dať na Sninských rybníkoch kúpať?

Biokúpalisko má kapacitu 900 ľudí, no v lete, keď je dobré počasie, ich príde do areálu za jeden deň aj 2-tisíc.

Rekreačná oblasť Sninské rybníky sa nachádza približne tri kilometre od Sniny v doline Bystrého potoka. Ponúka možnosti na turistiku, rybárstvo, kúpanie a rekreáciu. „Ešte v 60. rokoch minulého storočia tam boli vybudované tri prírodné kúpaliská, Jana, Dana a Eva, ktoré fungovali bez plavčíka a kúpanie v nich bolo na vlastnú zodpovednosť,“ hovorí Ľudmila Halamková, predsedníčka Urbárskeho družstva, ktoré je najväčším podielnikom Lesopoľnohospo­dárskej urbárskej spoločnosti (LPUS) Snina.

Pred siedmimi rokmi mesto Snina vybudovalo v areáli rekreačnej oblasti na mieste spomínaných troch už nefungujúcich bazénov biokúpalisko, ktoré je jeho majetkom. Prístup k nemu je po pozemkoch, ktoré patria urbáru, no mesto ich získalo do prenájmu do roku 2030. Dnes urbár tvrdí, že zmluva je neplatná a volá po vysporiadaní vlastníckych vzťahov.

„Zmluva o nájme je v rozpore so zákonom, ktorý bol v čase jej podpisu účinný, a preto ju považujeme za neplatnú,“ zdôrazňuje právna zástupkyňa LPUS Martina Tekeliová. Problémom je podľa nej aj samotná výška nájomnej zmluvy a výnosy z prenájmu, ktoré sú pre 2¤200 obyvateľov Sniny a okolia – členov urbáru mizivé. "Mesto Snina platí za prenájom pozemkov urbariátu 10-tisíc eur ročne. Obvyklý nájom za lokalitu ako je táto, by podľa znalcov mal byť asi osemnásobne vyšší.

Členovia urbáru tlačia na vedenie v snahe zvyšovať výnosy. Samotný urbariát má len dve možnosti. Buď bude vykonávať lesné hospodárenie, čo aj robí, ale je limitovaný lesným hospodárskym plánom, alebo bude hľadať zdroje inde," vysvetľuje Tekeliová.

Urbárnici si dali vlani vypracovať investičný plán rozvoja, ktorý sa týka nielen rekreačnej oblasti Sninské rybníky, ale celého regiónu. Aby ho mohli uskutočniť, na to potrebujú mať usporiadané vlastnícke vzťahy. Keďže si myslia, že nájomná zmluva s mestom nie je v súlade so zákonom, vyzvali magistrát v Snine na jej priateľské ukončenie dohodou. Mesto tak však podľa slov Tekeliovej do termínu 8. marca, ktorý stanovil urbariát, neurobilo a nereagovalo na ich návrhy. Preto sa urbárnici obrátili na súd.

Biokúpalisko býva otvorené v mesiacoch jún až september a letná sezóna už klope na dvere. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Súd sme požiadali o určenie neplatnosti zmluvy a predložili sme tiež návrh na neodkladné opatrenie, ktorým sa domáhame zákazu pre mesto Snina nakladať s rekreačnou oblasťou Sninské rybníky,“ zdôraznila právna zástupkyňa urbárnikov. Okresný súd v Humennom však žiadosť urbárnikov o predbežné opatrenie koncom minulého týždňa zamietol.

Podľa informácií právničky Tekeliovej im rozhodnutie súdu ešte nebolo doručené. „Keď sa tak stane, obrátime sa na krajský súd. Ak sa ten stotožní s našimi dôvodmi a neodkladné opatrenie bude vydané krátko pred sezónou, hrozí, že urbár sa na otvorenie kúpaliska nestihne pripraviť. Rybníky tak budú tento rok zatvorené,“ naznačuje možný vývoj Tekeliová.

Mesto Snina si však stojí za tým, že zmluva o prenájme pozemkov je platná. „Myslíme si, že nijakým spôsobom neporušujeme nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi mestom Snina a LPUS, platnú do roku 2030, a preto sa riadne pripravujeme na letnú sezónu,“ reaguje hovorkyňa mesta Eva Mihaliková. Mesto investovalo do vybudovania biokúpaliska asi milión eur a za šesť sezón ho navštívilo takmer pol milióna rekreantov. Chce ho prevádzkovať aj naďalej.

Biokúpalisko býva otvorené v mesiacoch jún až september a letná sezóna už klope na dvere. Ak by kvôli sporu mali zostať jeho brány zatvorené, pocítili by to najmä obyvatelia Sniny a okolia. „Bolo by to na škodu, lebo v blízkosti sa nie je kde kúpať. Najbližšie kúpalisko je v Humennom,“ poznamenáva Sninčanka Eva. To, že by kúpalisko chýbalo, tvrdí aj ďalšia miestna obyvateľka Andrea. „Chodí tam veľa ľudí. Som však optimistka a verím, že kúpalisko otvoria,“ zdôraznila.

Obe strany sporu sa teda zhodujú aspoň v tom, že kúpalisko má byť v lete otvorené a chcú problém riešiť. Niekoľko spôsobov navrhli už pred podaním na súd, no nedokázali sa dohodnúť. Jedným z návrhov je, že mesto odpredá biokúpalisko urbárnikom za znaleckú sumu 1,23 milióna eur s tým, že by areál biokúpaliska už prevádzkoval iba urbár. Urbárnici nie sú proti, ale podľa Tekeliovej na to potrebujú ukončiť nájomný vzťah s mestom na priľahlé pozemky. Naopak, mestu Snina ponúkli odkúpenie pozemkov v areáli kúpaliska asi za 2 milióny eur, s čím zasa nesúhlasilo mesto.

Urbár navrhol mestu aj vytvorenie spoločného podniku, no ani tento variant nie je zrejme priechodný. „LPUS ide o zisk a mestu o verejnoprospešný účel, a preto by vznikali v spoločnom podniku názorové rozdiely,“ podčiarkla hovorkyňa mesta.