Autisti sú v práci spoľahliví a otvorení

Projekt Autisti v práci za vyše roka fungovania pomohol zamestnať už sedemnásť ľudí a ďalší majú k získaniu práce veľmi blízko. Pod dozorom job kouča a vďaka aktívnej starostlivosti si títo ľudia dokážu nájsť prácu a získať tak väčšiu samostatnosť. Štátu tým v dlhodobej perspektíve ušetria množstvo financií, ktoré by za iných okolností vynaložil na ich sociálnu podporu.

„Práca mi prináša radosť, rada tam chodím. Spolupráca s kolegami je tiež veľmi dobrá. Nemenila by som. Toto je dobrá práca. Najlepšie na nej sú guľôčky v detskom ihrisku a to, že z nich deti majú radosť,“ hovorí 23-ročná Gabika, ktorá je zamestnaná v detskej herni Safari vo Zvolene. Jej pracovnou náplňou je upratovať hračky či povysávať po odchode detí. „Už robím aj kávu, potom upraceme kočíky, potom stolíky…,“ pokračuje vo výpočte Gabika. Pracuje približne dva mesiace, tri dni v týždni po troch hodinách. Jej snom je stať sa čašníčkou.

Gabike pomáha job koučka Lucia Lazárová. Hovorí, že vďaka práci sa jej klientke podarilo vyjsť z domáceho stereotypu do reálneho života, ku ktorému patrí práca aj finančná odmena za ňu. I keď pre ľudí s autizmom zvyčajne peniaze veľa neznamenajú. „Dôležitejšia je pre nich samotná práca, to, že nie sú zbytoční a majú pocit užitočnosti. Získavajú nové zážitky, môžu o niečom novom rozprávať, majú nových kamarátov. U Gabiky sa viac rozvinula aj komunikácia. Má menší strach z cudzích ľudí a z nových priestorov,“ opisuje Lazárová, ktorá je sama mamou autistu.

Gabiku do zamestnania vždy sprevádza a pomáha jej. Keď mladá žena nastúpila do práce, robili takmer všetko spolu. „Bolo potrebné jej to hlavne ukázať, keďže autisti sa veci najlepšie naučia a pochopia vizuálne. Napríklad, keď sme mali vysávať, museli sme ísť postupne, od toho, ako sa vysávač zapína, pretože každý vysávač je pre autistu iný, keďže je iný ako ten, ktorý majú doma,“ vysvetľuje koučka. Dnes je už Gabika v práci samostatnejšia. Len, podobne ako ďalší autisti, potrebuje vopred vedieť, čo ju čaká. Keď to tak je, vyhne sa stresu a dokáže zvládnuť každú úlohu.

Spoluprácu s Gabikou si pochvaľuje aj majiteľka detskej herne Simona Pichová. „Je šikovná, čo jej vysvetlíme, do toho sa hneď pustí a spraví to. Nemáme žiadny problém, vieme si vyjsť v ústrety, navzájom sa počúvame,“ konštatuje. Ako priznáva, zamestnanec s autizmom je pre nich niečo nové. Do budúcnosti vraj s Gabikou určite počítajú a chcú dať prácu viacerým autistom. Ivan Štubňa, zástupca Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom, rodičovského združenia, ktoré projekt zastrešuje, upozorňuje, že autisti majú po skončení školy problém začleniť sa do spoločnosti. Často zostávajú doma a nastáva u nich stagnácia alebo úpadok.

Milan sníva o kariére šoféra električky. Autor: Pravda, Robert Hüttner

„Sedemnásť ľudí máme už v pracovnom procese, sedem má zmluvu alebo dohodu o pracovnej činnosti. Ostatní pracujú na základe dobrovoľníckej zmluvy s veľmi silnou vyhliadkou, že sa uzavrie nejaký druh pracovnoprávneho úväzku. Ďalší sú v procese takzvanej sociálnej rehabilitácie, teda rôznych aktivít, ktoré smerujú k začleneniu do spoločnosti a k samostatnosti,“ objasňuje Štubňa. Dodal, že v priebehu projektu došlo k niektorým zmenám, ukázalo sa, že niektorí adepti neboli vhodní na začlenenie do zamestnania, ale pripravujú ďalších. Dnes je do projektu zapojených tridsať klientov spoločnosti.

Milan je jedným z prvých z nich. Postupom času svoju prácu na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zvláda už aj bez prítomnosti job koučky. „Robím očistu firmy, zbieram smeti, umývam umývadlá, utieram prach, potom umývam podlahu, vysávam koberce a umývam dvere. Kolektív je dobrý, až na to, že teraz prišla nová sekretárka, s ktorou som si veľmi nesadol,“ komentuje s úsmevom svoje zamestnanie. Hovorí, že raz by chcel byť vodičom električky alebo ideálne revízorom.

Zuzana Stavrovská, komisárka úradu, ktorý okrem Milana momentálne zamestnáva ďalších dvoch autistov, tvrdí, že „chlapci“ sa práce zhostili veľmi dobre. Zo začiatku ich bolo treba dosť organizovať, ale teraz už veľa vecí dokážu robiť sami, dodáva. Podľa nej neexistujú žiadne bariéry a všetci sú kolegovia. „Dôvodov, prečo zamestnať autistu, je veľmi veľa. Zistili sme, že títo zamestnanci sú mimoriadne pedantní, nemáte problém, že by niečo neurobili tak, ako majú naplánované. Okrem toho sú spoľahliví, sú to zamestnanci, ktorí vám neurobia podraz, sú otvorení,“ myslí si Stavrovská.

Podľa štatistík trpí na Slovensku poruchami autistického spektra vyše 40-tisíc ľudí. Keďže diagnostika i pomoc týmto ľuďom je u nás stále len vo vývoji, v skutočnosti ich môže byť výrazne viac. Americký prieskum z roku 2012 zistil, že niektorou z porúch autistického spektra trpelo jedno zo 68 detí vo veku 8 rokov v skúmanej vzorke populácie v USA.

Postihnutie má rôznu podobu, môže, ale i nemusí zasahovať intelekt človeka, spravidla však obmedzuje jeho sociálne zručnosti. Podľa Štubňu je v každom prípade potrebné k príprave autistu na prácu postupovať individuálne. Podarilo sa im však zamestnať už aj človeka s ťažkou formou autizmu.