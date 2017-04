Olympiáda ľudských práv bude tentoraz o slobode

Čo pre nich znamená sloboda? Ako vnímajú slobodu prejavu na sociálnych sieťach? Slobodu vyznania a nosenie náboženských symbolov vrátane moslimských šatiek? Ako súvisí sloboda so zodpovednosťou? Aj nad takýmito otázkami, s ktorými často majú problém i oveľa starší, sa budú zamýšľať stredoškoláci v rámci celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa začína dnes v Modre. Tohtoročný 19. ročník má ťažkú hlavnú tému – Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva. „Vidíme, aké problémy spôsobujú rôzne formy prejavu, ako sa vedie komunikácia na sociálnych sieťach, a zároveň vnímame absolútny nedostatok korektívu, ktorý by mladých ľudí pripravoval na to, aké dôležité je viesť v demokratickej spoločnosti dialóg. Ak mladí nebudú mať dôkladnú prípravu na demokratické občianstvo, nebudú vedieť ani dobre narábať so slobodou,“ vysvetlila výber témy predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv Dagmar Horná.

O slobode budú študenti diskutovať dnes večer s viacerými hosťami. „Cez plenárny večer študenti dostanú obraz naozaj v pluralitnej verzii – z pohľadu svetského, náboženského i etnického,“ avizovala Horná.

Do celoštátneho kola postúpilo z ôsmich krajov 64 stredoškolákov. Tí budú v rámci súťaže riešiť rôzne modelové situácie, ktoré sa týkajú slobody, etiky i ľudských práv. Nie sú to vymyslené situácie, vychádzajú zo skutočných udalostí, ktoré sa v uplynulom období stali. Študenti sa nad nimi majú zamyslieť, hľadať možné riešenia a formulovať vlastné názory i argumenty.

K ľudským právam sa totiž nedá pristupovať podľa jednoduchej formulky. Aj pri slobode prejavu nemožno niekoho s osobitným prejavom, ktorý nie je v súzvuku s väčšinovým názorom, automaticky hneď označiť za radikála či extrémistu. „Ak by sa kedysi nepostupovalo radikálne, dnes by ženy nemali hlasovacie právo a nebol by osemhodinový pracovný čas,“ pripomenula Horná.

Sloboda však súvisí aj so zodpovednosťou. A ako dodala Horná, treba tiež vedieť, že určitý radikálnejší postoj môže hraničiť so zasahovaním do slobody a práv iných ľudí. „Určite chceme upozorniť na tieto veci. Vnímame, že vláda v programovom vyhlásení hovorí o boji proti radikalizmu a extrémizmu, ale my už roky upozorňujeme, že najlepšou formou prevencie voči násilnému extrémizmu je vzdelávanie na školách,“ povedala.

Do takýchto aktivít a súťaží sa podľa Hornej zapája približne 20 percent stredoškolákov. „Ale nevieme, čo je s tými ostatnými. Otázka je, či to znepokojuje rezort školstva,“ upozornila. Väčšie ocenenie a motiváciu by si podľa nej zaslúžili aj učiteľky a učitelia, ktorí sa študentom venujú a na takéto súťaže ich pripravujú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. „Máme veľmi vážne signály od starších pedagógov, ktorí vravia, že nastupujúca generácia učiteľov nemá motiváciu ich aktivitu prebrať – hovoria im, že voľný čas vedia stráviť aj inak,“ povedala Horná. Preto tento rok v súťaži zaviedli novinku, ktorou chcú učiteľov viac motivovať pre túto olympiádu. Každý kraj vyzvali, aby nominoval dvoch učiteľov – staršieho a mladšieho, z ktorých vyžrebujú štyroch do poroty v celoštátnom kole. „Je pravda, že väčšina nominácií je seniorská, ale tí, ktorých tam máme, sú fantastickí,“ dodala.

Súčasťou olympiády je aj obhajoba úvah, ktoré stredoškoláci písali na štyri rôzne témy. Tento rok ich najviac zaujala téma slobody prejavu a zodpovednosť na internete, ale aj téma rešpektovania rozmanitosti kultúr.

Aj tentoraz je mediálnym partnerom olympiády denník Pravda, ktorý udelí špeciálne ceny za tri úvahy a bude ich publikovať na svojich stránkach. Autor(ka) úvahy, ktorá redakciu najviac zaujala, získa 300 eur, za druhé a tretie miesto sú pripravené knižné a vecné dary. „Olympiáda ľudských práv je výnimočná, pretože podporuje angažovanosť mladých ľudí. Nielen vo veľkých spoločenských témach, ale aj v otázkach medziľudských vzťahov, nakoniec tam sa všetko začína. Dobré aj to zlé, ktoré sa v dnešnom svete deje. Olympiáda tieto problémy presne definuje a pomáha študentom hľadať odpovede. Je potrebné, aby vedeli, že v tom nie sú sami,“ uviedla šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková.

Autorov ocenených esejí prezradí v piatok po veľkom finále olympiády.