Viskupič vyzval premiéra, aby dal ruky preč od RTVS

„Ak vám vadí obraz, ktorý o vás sprostredkovávajú médiá, zamyslite sa nad sebou a odíďte z bytu daňového podvodníka,“ vyzval na tlačovej besede Viskupič. Podľa neho obraz, ktorý o ňom vytvárajú médiá, tvorí Fico sám, ak jeho vláda robí chyby, ak býva v byte daňového podvodníka.

„Obraz nie je lichotivý, ale premiér namiesto toho, aby sa odsťahoval, povie, že ho srdí, ak médiá z môjho pohľadu publikujú pravdu,“ uviedol Viskupič, podľa ktorého pri rozbehnutí procesu výmeny generálneho riaditeľa RTVS sú Ficove výroky veľmi citlivé.

Rozpor názorov

Podľa Viskupiča minister kultúry Marek Maďarič nemá na RTVS rovnaký názor ako Fico, pretože je to istým spôsobom jeho politický pomník. „Nastáva zásadný rozpor medzi silnými mužmi Smeru. Maďarič nechce si nechať na svoj politický pomník pľuť od premiéra, lebo bol odrobený kus práce,“ dodal Viskupič.

Ďalší poslanec hnutia OľaNO Gábor Grendel upozornil, že RTVS nemá patriť koalícii ani opozícii, má patriť občanom. „S RTVS nemajú byť spokojní politici, ale občania. Sledovanosť RTVS stúpa,“ upozornil.

Výmena riaditeľa RTVS je podľa Grendela legitímna téma, pretože súčasnému vedeniu o niekoľko mesiacov uplynie funkčné obdobie. Parlament by mal voliť šéfa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) 22. júna. Vyplýva to z návrhu pravidiel verejného vypočutia kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa RTVS.

Fakty a čísla, nie pocity

„Ak chce niekto kritizovať RTVS, mal by to robiť na základe faktov a konkrétnych čísel. Ak to robí niekto na základe pocitov, tak tieto praktiky pripomínajú návrat do 90. rokov, keď si pamätáme ako fungovala STV. Výroky predsedu vlády pripomínajú návrat týchto časov. Na miesto konštruktívnej kritiky sa vraciame do kubišovských čias, a to si občania nezaslúžia,“ vyhlásil Grendel.

Premiér Robert Fico v utorok na HNClube povedal, že Slovenská televízia nie je verejnoprávna. „Vedenie RTVS nezvládlo úlohu zaistiť verejnoprávnosť. Považujem spravodajstvo RTVS za opozične ladené. Musí dôjsť k výmene na čele RTVS,“ uviedol Fico.

Jarjabek: Rozhodnú poslanci, nie premiér

O tom, kto bude novým riaditeľom RTVS, nerozhodne podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka (Smer-SD) ani premiér, ani minister kultúry, ale poslanci NR SR.

Ako povedal Jarjabek, je zaujímavé, že opoziční psolanci urobili tlačovú besedu po slovách predsedu vlády, ktorý RTVS kritizoval, ale neurobili ju po výrokoch Mareka Maďariča, ktorý ocenil pokrok v RTVS a vyjadril záujem, aby súčasný generálny riaditeľ RTVS Václav Mika opäť kandidoval.

Podľa Jarjabka je tiež nemiestne, aby sa Gábor Grendel vyjadroval v jeho postavení, či už v súkromnom, alebo poslaneckom ako predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS, o fungovaní RTVS. „Už vôbec nie ako novinár, keď predstiera svoju objektivitu ako novinár, ale dnes robí politiku. Grendel by mal mlčať,“ vyhlásil Jarjabek.