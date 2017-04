Slovenskí vojenskí policajti pôjdu do Stredomoria rozkladať skupiny prevádzačov

Vláda súhlasila s týmto návrhom ministerstva obrany. Vyslanie musí ešte odsúhlasiť parlament.

Do operácie by mal ísť zásahový tím v počte do desať vojakov a Slovensko plánuje vyslať vojakov do dvoch šesťmesačných rotácií. Slúžiť budú na lodi pôsobiacej pod vlajkou Nemecka. Odísť do misie by mali v auguste, dovtedy sa budú pripravovať na vyslanie.

Rada Európskej únie rozhodla o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria v máji 2015. Jej hlavným cieľom je rozloženie prevádzačských sietí, a to predovšetkým systematickou identifikáciou, zaistením a likvidáciou plavidiel, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi využívajú alebo môžu využívať.

Minulý rok v júni Rada rozhodla o rozšírení úloh operácie aj na poskytovanie výcviku líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu. Operácia okrem toho prispieva k predchádzaniu obchodovania so zbraňami v dohodnutom operačnom priestore, a to v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, uvádza sa v materiáli rezortu obrany.

Na tejto operácii v súčasnosti participuje 24 štátov Európskej únie. Slovenská republika teraz neprispieva do operácie personálom ani kapacitami, avšak podieľa sa na jej realizácii poskytovaním príspevkov do spoločných nákladov operácie v rámci mechanizmu ATHENA, píše rezort obrany.

Túto misiu EÚ podporuje aj NATO. Ministri obrany členských krajín NATO súhlasili, aby lode aliancie napríklad poskytovali misii radarové snímky alebo zabezpečovali zásobovanie plavidiel Európskej únie palivom.

Slovenský minister obrany Peter Gajdoš v minulosti označil nasadenie slovenských vojenských policajtov do operácie Sophia z pohľadu Slovenska za „konkrétny príklad spolupráce medzi NATO a EÚ“. Nové spôsobilosti, ktoré naši vojenskí policajti získajú pod vlajkou EÚ, môžeme podľa neho v budúcnosti využiť aj v rámci NATO. Štáty Európskej únie si od operácie Sophia sľubujú okrem iného výrazné obmedzenie nekontrolovanej migrácie z Líbye.