Hrnko sa priestupku nedopustil, o vodičák prišiel neoprávnene

Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave ako odvolací právny orgán skonštatoval, že poslanec sa koncom januára nedopustil dopravného priestupku. Vodičský preukaz mu nemal byť teda odobratý a nemusí zaplatiť ani pokutu sto eur, ktorú mu polícia v správnom konaní udelila. „V danom prípade vodič vozidla bezpochyby prekážal vodičke auta, čo však nezakladá zodpovednosť za priestupok,“ píše sa v policajnom uznesení. Polícia tiež konštatuje, že vodička Hrnkovou jazdou nebola ohrozená. Podľa polície sa tiež nepreukázalo, že by poslanec nedal prednosť v jazde.

Podpredseda SNS to vníma ako akt spravodlivosti. „Som s rozhodnutím spokojný, ale nielen kvôli sebe, ale aj kvôli tomu, že na základe tohto prípadu sa spresnili pravidlá odoberania vodičských preukazov, respektíve ďalšej jazdy vodiča, ktorý nechce zaplatiť na mieste, ale chce ísť do správneho konania,“ dodáva Hrnko. Polícia už po novom môže vziať vodičák len v prípade, keď je vodič napríklad pod vplyvom návykových látok alebo auto nespĺňa technické parametre na jazdu. „Malo význam brániť sa aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky,“ myslí si Hrnko.

Policajti sa správali primerane

Polícia odobratie vodičského preukazu a udelenie pokút vysvetľovala tak, že pri preraďovaní sa z ľavého do pravého jazdného pruhu na diaľnici D2 smerom do Česka Hrnko nedal prednosť vozidlu idúcemu v pravom pruhu. Tým vodičku podľa polície tohto auta obmedzil a ohrozil. Hrnko odmietol na mieste zaplatiť pokutu 150 eur, keďže si nebol vedomý priestupku. V nasledujúcom správnom konaní mu bola udelená pokuta 100 eur. Prišiel aj o vodičský preukaz, ktorý mu však krátko na to vrátili.

Poslanec sa zároveň sťažoval na agresívne správanie policajnej hliadky. Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru správanie sa dvojice policajtov preveril. Hrnkovi však za pravdu nedal. „K zasahujúcim policajtom necítim žiadne negatívne emócie. Verím, že sa zo situácie poučia a budú sa k občanom správať ohľaduplnejšie,“ uzavrel poslanec.