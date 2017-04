Bývalý prokurátor Serbin: Dostal som vyhrážku, že skončím ako Gaulieder

Parlament schválil zrušenie amnestií. Čo by malo nasledovať?

Obžalobu som podal v novembri 2000. Spis, ktorý je v trezore na Okresnom súde Bratislava III, bude musieť naštudovať jeden zo štyroch sudcov, ktorí sa venujú trestnému právu. Je možné, že ak budú mať sudcovia strach ako predtým, vrátia prípad na došetrenie. Ak im postup odobrí druhostupňový súd, bude vykonávané došetrenie. V opačnom prípade vytýčia hlavné pojednávanie. Predpokladám, že aj na prokuratúre bude problém. Nikto to nebude chcieť. Predpokladám tiež, že Lexovi advokáti budú ešte pred otvorením súdneho pojednávania namietať, že som duševne chorý. V roku 1982 som mal z rodinných dôvodov zdravotné problémy psychického druhu. V priebehu nasledujúcich rokov som mal svätý pokoj. Problémy sa vrátili v roku 2002 z rovnakého dôvodu.

Pociťovali ste tlaky, keď ste začali v roku 1999 Lexu a spol. stíhať?

Problémy nerobila tajná služba len vyšetrovateľom. Na Petra Vačoka dali sedem trestných oznámení. Už pred podaním obžaloby advokáti riaditeľa SIS skúšali na prokuratúre všetko pre to, aby som nestíhal a neobžaloval Ivana Lexu. Išli na Generálnu prokuratúru a vtedajší prokurátor a dnes sudca, ktorý sa naposledy uchádzal o post ústavného sudcu, prečítal za dva týždne návrh na obžalobu, hoci mal niekoľko tisíc strán. Navrhol vedeniu prokuratúry, že to treba vrátiť na došetrenie. Vedeniu som vtedy povedal, že mňa nebudú riadiť prokurátori, ktorí poznajú štyri paragrafy, a že nič z toho, čo chce, nespravím. Upozornil som ich tiež na to, že nikto Lexove kauzy nechcel dozorovať a všetky návrhy som si musel podpisovať sám.

Ak súd rozhodne o obnove konania a začne sa pojednávať, bude musieť vypočuť asi 80 svedkov, z toho štyroch utajených. Myslíte si, že budú po 20 rokoch vypovedať?

V prvom kole títo svedkovia vypovedali. Potom, keď vyšetrovanie zobrali do rúk „stredoslováci“, čiže policajti zo stredného Slovenska, tak už sa začali viacerí krútiť ako had. Možno, že ich už majú všetkých obehaných a povedali im, že skončia niekde v hrobe.

Na polícii po zásahu v Elektre v apríli 2000 vypovedal ako svedok k zavlečeniu aj Vladimír Mečiar. Povedal k tomu niečo?

Odmietol vypovedať. Povedal, „ja som dal na to amnestiu a hotovo“. Ivan Lexa tiež odmietol vypovedať a usvedčiť Vladimíra Mečiara, že on dal príkaz na realizáciu zavlečenia prezidentovho syna do Rakúska. Lexa ako riaditeľ SIS bol v priamom kontakte s Mečiarom ako predsedom vlády a predsedom Rady obrany štátu, a ten bol oprávnený dávať tajnej službe pokyny. To, že o tom nie sú písomné záznamy, nie je rozhodujúce.

Môže Mečiar po zrušení amnestií skončiť pred vyšetrovateľom?

No, to by som musel ad hoc zrealizovať túto vec ja s novým vyšetrovacím tímom na čele s Jozefom Šátekom (pozn. red. bývalý šéf Krajského úradu vyšetrovania PZ v Bratislave, ktorý vyšetroval únos). To, čo sa nám podarilo zistiť o zavlečení a dali sme to do obžaloby, by nestačilo.

Myslíte si, že tie dôkazy, ktoré ste zhromaždili, a výpovede svedkov povedú k tomu, že za zavlečenie bude po 20 rokoch aj reálne niekto odsúdený?

Jednotlivé dôkazy súčasne aj s tými listinnými vytvárajú jednoliatu reťaz, že došlo k tomuto trestnému činu. Na sledovanie, tiež na zásah, keď vytiahli Michala Kováča ml. z jeho auta, aj samotné zavlečenie do Rakúska cez Berg sú dôkazy. Ja som nevaril z vody. Máme stotožnené osoby zo SIS, telefóny, ktoré fasovali v tajnej službe na konkrétne mená proti podpisu. Aj autá aj s ešpézetkami, ktoré boli pri zavlečení a sledovaní. Nemáme záznamy rozhovorov, ako medzi sebou komunikovali, ale vieme presne, že 31. augusta 1995 o 10.47 h bol zadržaný Kováč ml. a v tom momente už začali medzi sebou jednotliví siskári komunikovať. Tí, čo mali na starosti celú akciu, funkcionári SIS. Lexa a ostatní. Tajná služba nám po odchode Lexu všetko poskytla. Jeden človek blízky unesenému Kováčovi dostal už 5. septembra 1995 list s presným zoznamom všetkých áut aj s evidenčnými číslami. Lebo nie všetci v SIS-ke s tým, čo sa stalo, súhlasili. Ten človek zoznam odovzdal polícii. Na základe neho vyšetrovatelia zistili, o ktorých agentov ide. Troch zobrali na výsluch, štvrtý odmietol ísť a strhla sa mela. Hrozil otvorený konflikt medzi zásahovkou tajnej služby a políciou. Polícia sa potom stiahla.

Určitý čas ste chodili s ozbrojenou ochrankou. Prečo?

Ja som si ju nežiadal. Bola objednávka na moju vraždu, tak mi ju pridelili z Generálnej prokuratúry, ale až po tom, čo som podal obžalobu. Myslím okolo roku 2002. S niektorými som v kontakte doteraz. Aj teraz, keď som dostal vyhrážku, že skončím ako František Gaulieder, mi ponúkli pomoc.