Fico chce viac spolupracovať s Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou

Ako po oboch stretnutiach informoval Fico, debatovali hlavne o tom, ako motivovať ľudí, aby viac nahlasovali korupciu. Jedným z riešení má byť, aby protikorupčná akadémia otvorila na Slovensku miesto, kde by ľudia mohli nahlasovať korupčné správanie. Toto miesto by podľa premiéra mohlo informovať príslušné orgány, ako aj médiá. Veľvyslancov Fico vyzval, že ak by firmy pochádzajúce z danej krajiny hovorili alebo naznačovali, že sa s protizákonným správaním stretli, prišli to oznámiť priamo jemu, ktorý túto informáciu posunie orgánom činným v trestnom konaní.

Ako Fico ďalej objasnil, akadémia by na Slovensku mohla vzdelávať úradníkov, ktorí napríklad pracujú s fondmi a finančnými mechanizmami. Nemohla by ale zasahovať do vyšetrovania. Premiér potvrdil, že vníma, že ľudia akoby sa báli nahlasovať korupciu, ale zároveň uviedol, že bez ich spolupráce to nepôjde vyšetriť. Odmietol aby sa korupcia stala predmetom politického súboja. Takisto pripomenul aj svoje plány viac spolupracovať v oblasti boja proti korupcii s mimovládnymi organizáciami či OECD.

Premiér ďalej informoval, že na budúci týždeň by mala byť hotová pracovná verzia dohody s Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou, ktorá sídli v Rakúsku, a zmluvnou stranou tejto inštitúcie je aj Slovensko. Na jej možné aktivity, ktoré by vykonávala na Slovensku, je šéf slovenskej vlády pripravený poskytnúť viac peňazí, doteraz sme podporili túto akadémiu sumou tritisíc eur.

Ochrana oznamovateľov

Premiér chce v blízkom čase predstaviť aj zákon na lepšiu ochranu oznamovateľov korupcie. „Veľmi ťažko sa vyšetruje po tom, čo ku korupčnému správaniu došlo. Dobré je, keď orgány vedia, že k tomu má dôjsť a ľudia spolupracujú s políciou,“ povedal premiér s tým, že momentálne sa ochrana oznamovateľa korupcie týka iba Zákonníka práca. Fico uviedol, že rozmýšľajú aj nad tým, či by nemohli oznamovateľa korupcie finančne odmeniť aj po tom, čo sa páchateľa podarí odsúdiť.

„My sa zameriavame prevažne na boj proti korupcii, na vzdelávanie v tejto oblasti. Predseda vlády Robert Fico zorganizoval stretnutie so mnou, aby sme sa na prvom stretnutí porozprávali o možnostiach a potenciáli spolupráce SR s našou akadémiou,“ povedal pre médiá Kreutner. Potenciál spolupráce je podľa neho veľký, dodal však, že korupcia sa netýka iba Slovenska, ale zasahuje celý svet, verejný sektor, ako aj súkromný. „Chcem otvorene povedať, že neexistuje žiaden čarovný prútik, ktorým by sme vedeli ponúknuť riešenia. Toto je dlhodobý proces, vyžaduje si veľké úsilie a hlavne spoluprácu mnohých aktérov,“ povedal dekan na margo riešenia korupcie. Ako dodal, sú krajiny, ktoré sú podľa štandardných indexov korupcie na tom veľmi dobre a Slovensko patrí medzi tie lepšie krajiny. „Ale všetci majú problémy, i tí, ktorí majú výborné indexy, sa boria so svojimi problémami. Našou úlohou je nie viniť, ale pomôcť a prispieť k zlepšeniu,“ uzavrel Kreutner.