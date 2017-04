Schengen sa zbrzdí. Aj pre slovenských turistov

Na Slovensku sa to týka hraníc s Ukrajinou a medzinárodných letísk. „V praxi to bude znamenať, že každý cestujúci mimo Schengenu predloží pri hraničnej kontrole svoj cestovný doklad. Policajt doklad skontroluje v medzinárodných a národných databázach,“ vysvetľuje Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru. „Môžeme predpokladať nárast čakacích dôb vzhľadom na to, že v informačných systémoch skontrolujeme každý cestovný doklad,“ upozorňuje Slivka.

Najvýraznejšie sa však tieto opatrenia asi dotknú turistov smerujúcich do Chorvátska počas letnej sezóny. Obľúbená turistická destinácia Slovákov je v Európskej únii, ale mimo Schengenu. Na prísnejšie kontroly a dlhšie čakacie doby na hraniciach s Chorvátskom už upozorňuje maďarská aj slovinská polícia.

Slivka pripomína, že pôjde o systematickú kontrolu, teda doklad budú musieť predložiť všetci cestujúci. Doteraz sa tomu museli podrobiť len občania tretích krajín. „Občanov EÚ kontrolovali nesystematicky, teda hraničnou kontrolou prechádzali vyhradeným pruhom a cestovný doklad predkladali na nahliadnutie. Teraz všetkých skontrolujú v príslušných databázach ,“ objasňuje Slivka.

Zmeny súvisia s novou právnou úpravou na úrovni EÚ a platia v každej členskej krajine. Ide o reakciu na teroristické útoky spáchané v posledných rokoch v niektorých členských štátoch. "Cieľom kontrol je najmä boj proti fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov presúvajúcich sa cez vonkajšie hranice EÚ. Mnohí z nich sú občania únie,“ zdôrazňuje Slivka.

"Táto bezpečnostná stratégia je založená na rastúcich možnostiach monitoringu ľudí. Či už na základe digitálnych odtlačkov prstov, záznamov o cestujúcich v leteckej doprave či technológie biometrických pasov. Povinné kontroly všetkých, čo prekračujú schengenskú hranicu, sú súčasťou úsilia EÚ posilniť kapacitu manažmentu hraníc a digitálneho sledovania,“ uviedla pre Pravdu Katy Haywardová, odborníčka na konflikty a cezhraničnú spoluprácu z Kráľovskej univerzity v Belfaste. Pokiaľ by systematické kontroly príliš obmedzovali cestujúcich a brzdili by dopravu, krajina môže pristúpiť k ich uvoľneniu. Ale len ak by z toho nevyplývali bezpečnostné riziká.

Väčšou trpezlivosťou by sa tak mali vyzbrojiť aj dovolenkári cestujúci lietadlom. Podľa Veroniky Ševčíkovej, hovorkyne Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, je potrebné prísť na letisko aspoň dve a pol hodiny pred odletom. „Je potrebné si vyhradiť čas aj na prechod pasovou kontrolou,“ uviedla Ševčíková.

Šéf Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Stanislav Macko považuje nové opatrenia za správne. Pokiaľ ide o destinácie, kam sa lieta z Bratislavy, dotkne sa to najmä cestujúcich do Ománu. „Potom je to Egypt, Tunisko, Maroko, ázijské štáty. Osobitne treba upozorniť na lety pravidelne smerujúce do Ruska a na Ukrajinu,“ zdôrazňuje Macko. Ten neočakáva, že sprísnené kontroly by mali vplyv na výber cieľovej krajiny dovolenkárov. Podľa Macka by sprísnená kontrola, ktorá spôsobí hodinové predĺženie vybavenia na letisku, nemala byť hlavným dôvodom, aby sa ľudia báli letieť. „Naopak, je to pre ich bezpečnosť,“ dodal.