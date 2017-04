Kiska na žiadosť koalície využíva auto, to sa hneď pokazilo

Prvú poruchu, ktorú sa policajtom podarilo odstrániť, malo auto pri Banskej Bystrici. Vtedy ešte nebolo podľa Krpelana nutné presadať do náhradného auta, ako sa to už stalo v minulosti. Do náhradného vozidla si musel prezident Kiska presadnúť pri Ivachnovej, kde sa auto definitívne pokazilo. Problematická bola aj cesta z Bratislavy na východ, kde Kiska pri príležitosti Dňa Rómov navštívi Stred­nú odbornú ško­lu Biela voda v Kežmarku.

Koalícia najmä ústami ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) začala Kiskovi vyčítať využívanie vládnych špeciálov. Prezident prisľúbil, že bude žiadosť ministra vnútra rešpektovať a prepravovať sa viac autom. Zároveň sa vyjadril, že by bol rád, ak by aj minister vnútra rešpektoval jeho priania. „Tak, ako som od začiatku svojho pôsobenia rešpektoval vyjadrenia ministra vnútra a využíval vládnu letku, tak teraz opätovne rešpektujem žiadosť ministra vnútra o to, aby som obmedzil využitie vládnej letky. Ak by minister vnútra v sebe našiel odvahu a postavil sa pred verejnosť a skutočne povedal, ako celá táto situácia vznikla, tak celú túto kampaň proti prezidentovi by sme vôbec nemuseli mať,“ povedal Kiska pred časom.

Poslanci NR SR okrem toho schválili aj uznesenie, v ktorom žiadajú prezidenta Kisku, aby lietadlá leteckého útvaru ministerstva vnútra využíval iba na cesty súvisiace s výkonom jeho ústavnej funkcie. Uznesenie v pléne parlamentu predniesol koaličný poslanec za SNS Anton Hrnko a podpísaní sú pod ním okrem neho aj poslanec za Smer Martin Nemky a Elemér Jakab (Most-Híd).

Prezident Andrej Kiska letel podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka medzi Bratislavou a Popradom na vlastnú žiadosť 319-krát, lety stáli 789 525 eur. V rokoch 2015–2017 lietadlá letky MV vykonali podľa Kaliňáka vyše 800 letov s ústavnými činiteľmi SR. Z toho prezident letel 454-krát, premiér 183-krát, predseda parlamentu 66-krát a ostatní ústavní činitelia, najmä ministri, 178-krát.

Minister vnútra Robert Kaliňák predložil informáciu o využívaní letky ministerstva vnútra za roky 2015 až 2017 na žiadosť poslancov za Smer, ktorí vychádzali z medializovaných informácií, že prezident Andrej Kiska využíva letku na cesty, ktoré nie sú vždy služobné.