V Šali sa končí "turistika" za lekármi

Keď v roku 2010 skončila v Šali nemocnica a poliklinikou, ktorú prevádzkovala nezisková organizácia, časť lekárov odišla alebo si našli ambulancie v rôznych kútoch mesta. Pacientom nezostávalo nič iné, ako chodiť za lekármi, najmä špecialistami, do niekoľko kilometrov vzdialených miest alebo obiehať doktorov po Šali, čo je problém najmä pre starších ľudí.

Obnovená poliklinika má takúto „turistiku“ po meste skončiť. Nové zariadenie bude fungovať v areáli bývalej nemocnice s poliklinikou. Tá je dnes nevyužívaná a chátra, priestory majú prenajaté niekoľkí lekári. Kraj plánuje budovu opraviť.

„V areáli bývalej Nemocnice s poliklinikou Šaľa prevádzkuje svoju ambulanciu spolu 38 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ pripomenula Oľga Prekopová, hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalších 47 lekárov však ordinuje na iných miestach. „Sú poschovávaní vo všelijakých budovách. Najmä starší ľudia potrebujú pomaly mapu a kompas, aby vedeli, kam majú ísť. Chýba nám tu akési centrum zdravotnej starostlivosti,“ doplnil primátor Šale Jozef Belický.

V katastri mesta síce jedna poliklinika funguje, je však vzdialená asi päť kilometrov od Šale. „Poliklinika Duslo je zriadená predovšetkým pre zamestnancov spoločnosti Duslo. Na základe slobodnej voľby lekára však ošetria aj pacientov z okolia,“ podotkla Prekopová. Zatiaľ nie je jasné, akí lekári napokon pribudnú v obnovenej poliklinike v meste. Primátor pripomenul, že chýbajú diagnostické možnosti a treba zaistiť, aby ľudia nemuseli kvôli CT vyšetreniu alebo magnetickej rezonancii pochodiť pol kraja a čakať na toto vyšetrenie aj dva mesiace.

Poliklinika miestnym chýba. „Budem rád, keď to bude fungovať tak ako kedysi, že všetci lekári budú pod jednou strechou,“ povedal pán Ondrej (73), ktorý si neželal zverejniť svoje priezvisko. Návrat polikliniky víta aj Klaudia Jonisová (37). „Detskí lekári majú ambulancie v uzatvorených budovách, kde sa napríklad nedá otvoriť okno alebo rodičia spolu s deťmi čakajú v jednom malom priestore, čo nie je úplne vhodné,“ myslí si mamička.

Okrem ambulancií roztrúsených po Šali pociťujú ľudia ako negatívum aj nedostatok viacerých špecialistov. Dlhodobo je problém s kardiológom. Dnes v meste chýba, keď posledný tamojší odišiel do dôchodku. „Ľudí posielajú do Serede, Trnavy, Nitry či Nových Zámkov, no všade majú plno a nových pacientov neberú. V Seredi je napríklad kardiológ jeden deň v týždni,“ opísala pani Jana.

V Šali chýba aj onkológ či ďalší neurológ. Zuzana Audyová (58) je nútená chodiť na neurologické vyšetrenia do Nitry. „V Šali je len jeden neurológ, na počet pacientov to jednoducho nestačí,“ zhodnotila.

Nitriansky samosprávny kraj už začal hľadať riaditeľa svojej novej polikliniky. „Výberové konanie na obsadenie tejto pozície bude zverejnené v priebehu budúceho týždňa,“ avizovala hovorkyňa kraja. Prebieha tiež súťaž na stavebné úpravy objektu.