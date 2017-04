Michal Serbin: Opravovaná Mečiarova amnestia bola právnym paškvilom

„Tak ako bola opravovaná amnestia Vladimíra Mečiara, nevzťahuje sa na zavlečenie Michala Kováča do cudziny, skonštatoval to aj II. senát Ústavného súdu pod vedením JUDr. Drgonca pod číslom 80/1999 z 18. augusta 1999, ktorý uviedol, že znenie z 3. marca 1998 sa týka trestných činov, ktoré boli spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení a opravované znenie zo 7. 7. je právnym paškvilom, pretože ani prezident v tom čase nemal oprávnenie brániť vyšetreniu tohto trestného činu, nakoľko, ak nie je preukázané, že bol spáchaný trestný čin, nemôže sa aplikovať amnestia a v takom prípade sa vec odloži s odôvodnením, že nejde o trestný čin a nie, že sa na to vzťahuje amnestia,“ povedal v online rozhovore s čitateľmi Pravdy Michal Serbin.

Vyjadril sa aj k podrobnostia zavlečenia. „Na Slovensku nebolo žiadnej inej organizácie, ktorá by si dovolila zavliecť prezidentovho syna do Rakúska. Vyšetrovaniu sa venoval tým pod vedením plukovníka JUDr. Jozefa Šáteka a hlavným vyšetrovateľom bol plukovník Ondrej Ivan, ktorému podliehali príslušníci kriminálnej polície, medzi inými aj môj priateľ Viliam K. a samozrejme, množstvo technikov, ktorí vyhodnocovali zistené stopy a zadokumentovali ich v 15 zväzkovom vyšetrovacom spise v rozsahu 20 000 strán. Na sledovaní, zadržaní a prevezení Michala Kováča ml. do Rakúska sa podieľali tri skupiny, ktoré tvorili príslušníci SIS s technikou, patriacou Slovenskej informačnej službe a špeciálna skupina vytvorená na tento prípad Michalom H.“