Mika oficiálne potvrdil, že bude opäť kandidovať za šéfa RTVS

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre kultúru a médiá dnes zverejnil výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa zákona o RTVS. Výzva je v plnom znení dostupná na webstránkach NR SR a na webe RTVS.

Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa RTVS nesmie byť členom Rady RTVS, musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonný, taktiež má mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia. K prihláške do voľby musia kandidáti priložiť projekt riadenia a rozvoja RTVS v rozsahu najmenej 20 a najviac 50 strán v tlačenej aj elektronickej podobe.

Ďalej musia dodať aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, štruktúrovaný životopis a doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Potrebné je priložiť aj čestné vyhlásenia: o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax kandidát vykonával a tiež o splnení požiadavky, že kandidát nevykonáva činnosti, alebo funkcie nezlučiteľné s funkciou generálneho riaditeľa RTVS alebo čestné vyhlásenie, že to splní do 30 dní od zvolenia.

Po prihlásení kandidátov do voľby šéfa RTVS pokračuje proces výberového konania v mediálnom výbore, v ktorom 11. mája za prítomnosti členov výboru otvoria obálky s prihláškami a oboznámia sa s kandidátmi. Kandidátom pošlú sedem dní pred verejným vypočutím, teda do 23. mája pozvánku, aby mali dosť času pripraviť sa. Súčasne sa členovia výboru začnú oboznamovať s projektmi uchádzačov.

Voľbe v parlamentnom pléne predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktoré bude rovnako ako v predošlej voľbe v historickej budove Národnej rady SR. Vypočutie sa bude vysielať online na webstránke národnej rady. Do dvoch pracovných dní (do 1. júna) od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží výbor národnej rade návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom. Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS voliť už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie Václavovi Mikovi vyprší funkčné obdobie 1. augusta.

Médiá najčastejšie ako možných kandidátov na šéfa RTVS spomínajú súčasného generálneho riaditeľa RTVS a zároveň bývalého generálneho riaditeľa TV Markíza a exšéfa Rádia Expres Václava Miku a generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR a exšéfa Slovenského rozhlasu Jaroslava Rezníka. Svoju možnú kandidatúru nevylúčila ani bývalá generálna riaditeľka TV Markíza Zuzana Ťapáková, ktorá sa v súčasnosti zaoberá PR a spolupracuje aj s ministerstvom zahraničných vecí.