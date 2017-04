Počasie ako na hojdačke

Nepríjemným a sychravým posledným dňom predchádzali teploty, ktoré prepisovali údaje v novodobých historických záznamoch. Platilo to najmä pre prvé tri aprílové dni.

Podľa informácií klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavla Faška bola v sobotu 1. apríla nameraná priemerná denná teplota v Piešťanoch 17,2 stupňa, čo je rekord, aký nebol zaznamenaný minimálne od polovice minulého storočia. V Slovenskom Grobe v ten deň namerali 23,6 stupňa Celzia, čo je zas maximálna nameraná denná teplota vzduchu v tento dátum tiež od roku 1950.

„Podobne to bolo aj 2. apríla. Priemerná denná teplota v tento deň bola v Žihárci v okrese Šaľa 18,5 stupňa, čo je tiež historický rekord na tento deň. No a v pondelok 3. apríla bolo v Kamenici nad Hronom nameraných 26,6 stupňa Celzia, čo je zas rekordná maximálna denná teplota v tento dátum tiež od polovice minulého storočia,“ konštatoval Faško.

Po teple však prišlo ochladenie a v noci zo štvrtka na piatok dokonca vo vyšších polohách nasnežilo. V Poprade spadli dva centimetre čerstvého snehu, v Gánovciach tri, v Liesku dva, v Oravskej Lesnej päť a na Štrbskom Plese dokonca 11 centimetrov.

Do ulíc tak opäť vyrážali cestári. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda hovorí, že v pohotovosti boli v noci na piatok aj pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade, ktorí zabezpečovali chemický posyp na najfrekventova­nejších križovatkách.

Ako bude Sobota 8. apríla – Prevažne oblačno. Miestami, najmä na severe, dážď. Denné teploty 12 až 17, na severe 7 až 12 stupňov Celzia.

8. apríla – Prevažne oblačno. Miestami, najmä na severe, dážď. Denné teploty 12 až 17, na severe 7 až 12 stupňov Celzia. Nedeľa 9. apríla – Polooblačno až oblačno. Nočné teploty 6 až 1, v dolinách a kotlinách až –1, denné 15 až 20, na severe okolo 13 stupňov Celzia.

9. apríla – Polooblačno až oblačno. Nočné teploty 6 až 1, v dolinách a kotlinách až –1, denné 15 až 20, na severe okolo 13 stupňov Celzia. Pondelok 10. apríla – Malá, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočné teploty 7 až 1, denné 18 až 24 stupňov Celzia.

10. apríla – Malá, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočné teploty 7 až 1, denné 18 až 24 stupňov Celzia. Utorok 11. apríla – Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď. Nočné teploty 10 až 4, denné 13 až 18, na Spiši, Horehroní a v Žilinskom kraji 7 až 12 stupňov Celzia.

11. apríla – Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď. Nočné teploty 10 až 4, denné 13 až 18, na Spiši, Horehroní a v Žilinskom kraji 7 až 12 stupňov Celzia. Streda 12. apríla – Oblačno až polooblačno, ojedinele prehánky a dážď. Nočné teploty 4 až –2, denné 9 až 15 stupňov Celzia. zdroj: SHMÚ)

Klimatológovia piatkové počasie nepovažujú za nejaké veľké ochladenie, len návrat do normálu pre toto ročné obdobie. „Po nadpriemerných teplotách spred týždňa môžu ľudia pokles teplôt vnímať citlivejšie. Ale na toto ročné obdobie je takéto počasie normálne. Ešte v 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia býval aprílový sneh pomerne častým javom. Teraz už v apríli sneží menej. Stále by sme však mali mať na zreteli, že aprílové počasie máva premenlivý charakter a tohto roku to platí obzvlášť,“ zdôrazňuje Faško.

Na tento víkend má klimatológ priaznivejšie správy. Už dnes bude najmä v juhovýchodných regiónoch Slovenska menej oblačnosti a zmenu pocítime najmä v nedeľu, keď sa teplota bude na mnohých miestach Slovenska pohybovať medzi 15 až 20 stupňami Celzia. Ešte teplejšie bude v pondelok, keď môže byť na najteplejších miestach aj nad 20 stupňov," odkazuje klimatológ. Už od utorka však bude opäť úradovať nepredvídateľný apríl a teploty znova poklesnú. Počasie budú ovplyvňovať poveternostné fronty od západu a severozápadu a vzduch už nebude taký teplý.

V dňoch pred veľkonočnými sviatkami a predbežne aj počas nich môžeme očakávať počasie, keď sa bude striedať slnko s oblakmi a dažďom. Vyslovene chladno podľa Faška síce nebude, no ten, kto má počas Veľkej noci v obľube slniečko a na oblievačku sa bude chcieť vybrať oblečený naľahko, asi potešený nebude. V každom prípade by sa mal pripraviť na dávku sviežejšieho vzduchu.