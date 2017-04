Gabčíkovo má podísť pochybná cesta

„Vodohospodárska výstavba sa zaoberá trvalým riešením, ktoré by ľuďom najmä v Dobrohošti, vo Vojke nad Dunajom, v Kyselici, Rohovciach, Hornom Bare či Bodíkoch umožnilo prejsť autom, bicyklom, alebo aj peši na druhú stranu vodného diela bez toho, aby boli viazaní na prevádzku kompy,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd).

Podľa ministerstva by dané riešenie malo byť lacnejšie ako výstavba nového mosta alebo prevádzka kompy. V každom prípade by asi 700-metrový tunel popod gabčíkovským kanálom mal výrazne urýchliť cestovanie pre obyvateľov dotknutých obcí.

Podobný návrh využívania priepustov popod vodným dielom však už v roku 2015 neodporučil Výskumný ústav dopravný (VÚD). V odbornom stanovisku VÚD zhodnotil zámer využitia priepustov prostredníctvom koľajovej kyvadlovej dopravy ako príliš drahý s nízkymi prínosmi.

"Vzhľadom na vysoké počiatočné náklady na vybudovanie koľajiska, trakčného vedenia, nákup hnacej elektrickej jednotky, vozňov a ďalšej súvisiacej technológie by uvedená forma prepravy pravdepodobne nebola aj v súvislosti s prevádzkovými nákladmi ekonomicky efektívna,“ povedal Ľubomír Palčák, šéf VÚD.

Podľa jeho slov sa v roku 2015 využitím priepustných kanálov pre cestnú dopravu zaoberali len okrajovo. "S myšlienkou alternatívy k využitiu priepustu ako cestného tunelového prepojenia sme sa v posúdení okrajovo zaoberali vzhľadom na množstvo technických a bezpečnostných aspektov, ktoré určujú normy a technické podmienky pre projektovanie a uvedený investičný zámer prebudovania priepustu tieto prísne požiadavky nespĺňa. Jedinou možnosťou využitia priepustu ako cestného tunela je jeho prebudovanie na viaceré schválené výnimky z technických noriem,“ dodáva Palčák.

Ministerstvo dopravy však tvrdí, že projekt sa zrealizovať dá. V súčasnosti však rezort dopravy nevie povedať, koľko by nová cesta stála. "Návrh na vybudovanie cesty je vo fáze prípravy, štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorý patrí pod rezort životného prostredia, si nechal vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá analyzovala, či je vôbec technicky možné prebudovať priepusty na komunikácie pre verejnosť. Na základe výsledkov tejto štúdie, ktorá túto možnosť označila za potenciálne realizovateľnú, budú následne rozpracované podobnejšie analýzy, ktoré presne definujú aj predpokladané náklady na konkrétne riešenie. Tie dnes nie je možné určiť, rovnako ani presný termín realizácie,“ informuje odbor komunikácie ministerstva dopravy. Podľa odboru komunikácie by výstavba nového mosta bola technicky náročná a išlo by o investične náročnú stavbu. "Z tohto dôvodu sa dnes javí ako lepšie riešenie využiť už existujúce priepusty pod prívodným kanálom vodného diela a iba ich upraviť na cesty pre verejnosť,“ dodáva ministerstvo.

V súčasnosti jazdí medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselicou nová kompa, a to od roku 2015. Z prevádzky kompy sa za minulej vlády stala kauza, kvôli ktorej čelil odvolávaniu aj vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga. Svoju pozíciu vtedy ustál.

Kompa je majetkom firmy Ponton City, od ktorej si ju štátny podnik Vodohospodárska výstavba prenajíma. Ročné náklady na jej prevádzku sú približne 1,5 milióna eur. Vodiči motorových vozidiel, cyklisti alebo peší za jej používanie neplatia.

"Nie vždy je vzhľadom na poveternostné podmienky, najmä v zimnom období, možná plavba po prívodnom kanáli Dunaja. Počas nepriaznivých podmienok plavby vplyvom zamrznutého Dunaja alebo nahromadených ľadových krýh musia obyvatelia dotknutých obcí využívať 35-kilometrovú obchádzku vedenú cez teleso priehradného múru stupňa Gabčíkovo,“ dodáva Palčák. Počas tohtoročnej zimy kompa nepremávala 18 dní.