Granáty mohol zo skladu v Trenčíne vyniesť zamestnanec

Podľa nepotvrdených informácií malo zmiznúť 80 ručných granátov typu F1 a 11 protitankových striel. Aférou sa v piatok zaoberal brannobezpečnostný parlamentný výbor. Rokoval za zatvorenými dverami, o čom, to zostalo pre verejnosť utajené.

„Ide o zlyhanie ľudského faktora, nebola to len chyba v inventári,“ povedal člen výboru Andrej Hrnčiar (Most – Híd). Páchateľ pravdepodobne manipuloval aj so skladovými záznamami. Vyšetrovanie zatiaľ odhalilo porušenie služobných povinností osoby, ktorá mala na starosti evidenciu munície. Ak sa potvrdí, že zbrane pomáhal vyniesť niekto zo zamestnancov, môže byť za sprostredkovanie výbušnín odsúdený na 5 až 7 rokov väzenia.

Situáciu okolo ukradnutých zbraní vysvetľoval poslancom minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS). Ten už prijal prvé opatrenia. Predtým trenčiansky sklad strážili civilní zamestnanci ministerstva, teraz ich vymenili vojaci, ktorí sú patrične vyzbrojení. Inventarizácia prebieha vo všetkých vojenských skladoch.

"Povedali nám konkrétne celý postup. Kedy a čo kto konkrétne podpísal. Zistili, čo bolo formálne, čo skutočné, koľko debničiek a tak,“ opísal všeobecne priebeh výboru Richard Vašečka (OĽaNO). "Myslím, že sú z toho aj vydesení, lebo sa im to už dávno nestalo,“ poznamenal.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Neznámy páchateľ si podľa polície „doposiaľ nezisteným spôsobom zadovážil väčší počet ručných granátov a protitankových granátov“. Za nedovolené prechovávanie zbraní hrozí vinníkovi trest od 7 do 10 rokov.

V 74-hektárovom vojenskom objekte pri Trenčíne sa nachádza zhruba 60 skladov s kapacitou 10-tisíc ton delostreleckej, ženijnej a pechotnej munície.