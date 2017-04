Hrnko nemusí platiť pokutu, dostal ju protizákonne

Polícia na mieste 21. januára Hrnkovi odobrala vodičský preukaz a udelila pokutu. Hrnko pokutu odmietol zaplatiť a proti rozhodnutiu sa odvolal.

Bratislavský krajský dopravný inšpektorát ako odvolací správny orgán dospel k záveru, že predmetné rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu je nezákonné a nemalo byť vydané vôbec. Bolo v rozpore so zákonom.

„Policajti by sa mali správať ohľaduplne k vodičom cestnej premávky, nemali by zvyšovať hlas a byť nepríjemní pokiaľ si to situácia nevyžaduje. K zasahujúcim policajtom necítim žiadne negatívne emócie. Verím, že sa zo situácie poučia a budú sa k občanom správať ohľaduplnejšie,“ povedal Hrnko.