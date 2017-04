Šebej: Medzinárodné spoločenstvo je ničnehovoriaci termín

„OSN to určite v tomto prípade nie je, pretože keď vidím Sergeja Lavrova hovoriť, že sa to udialo, ale bez súhlasu bezpečnostnej rady, tak hovorí, že bez jeho súhlasu,“ dodal s tým, že bezpečnostná rada má piatich stálych členov, ktorí majú právo veta a bez ich súhlasu sa nestane nič.

„Je to to isté, ako keby nám niekto prišiel pomôcť v roku 1968 a bolo by to bez súhlasu bezpečnostnej rady, pretože v bezpečnostnej rade sedel Sovietsky zväz, ktorý jednoducho takéto uznesenie nedovolí,“ pripomenul Šebej.

Ako ďalej uviedol, čakať, že sa legitímnym spôsobom niečo na medzinárodnej úrovni udeje, čiže so súhlasom medzinárodnej rady, je naivné. Podľa neho konflikt nie je niečo, čo by sa dalo ustrážiť.

Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek (OĽaNO-NOVA) v relácii uviedol, že na severovýchode Sýrie je ustanovená viac ako dva roky demokratická samospráva. Tento útvar navrhli kresťanské skupiny, ktoré tam sú. Ustanovili si parlament i vládu, vytvorili svoje ozbrojené zložky a dokázali zaručiť, že Islam nebude nadradené náboženstvo.

Podľa Škripeka je to prvý a rozhodujúci predpoklad k tomu, aby nemuseli byť náboženské vojny. Europoslanec ďalej v relácii pripomenul, že tento útvar zaručil aj rovnosť náboženstiev a tento, na začiatku krehký projekt, sa ukázal ako životaschopný. „Prezidentovi odkázali, že nebudeme proti vám bojovať,“ povedal Škripek.

František Šebej na to reagoval, že problém so Sýriou je v súčasnosti ten, že pobrežné časti Sýrie, pri Stredozemnom mori, sú to, čo ostane pod kontrolou prezidenta Baššára al-Asada. „Je veľmi ťažké uveriť, že by Irán a Rusko dovolili, aby bol Asad odstavený od moci,“ poznamenal predseda Zahraničného výboru NR SR.