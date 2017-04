Danko chce mať z verejnoprávnej televízie štátnu

„Musí prísť nový manažér, človek, ktorý to posunie ďalej. Zmena musí prísť v každom prípade,“ vyhlásil pred blížiacimi sa voľbami nového generálneho riaditeľa inštitúcie v nedeľnej diskusnej relácii na TA3.

Odmietol zároveň, že by verejnoprávnemu médiu pod hlavičkou štátu hrozili politické zásahy. Podľa neho sa také diali práve za súčasného vedenia, o čom svedčia zverejnené esemesky niektorých politikov s televíznymi redaktormi.

Rovnako ako Danko ani premiér Robert Fico (Smer) netají, že by na riaditeľskom poste chcel mať iného človeka, ako je terajší riaditeľ Václav Mika. Ten však už ohlásil, že bude opätovne kandidovať.

Kým Fico Mikovi vyčíta, že so svojím tímom „nezvládol verejnoprávnosť“ jeho minister kultúry Marek Maďarič Mikovo pôsobenie a výsledky nedávno zhodnotil veľmi pozitívne. Voľba je plánovaná na jún, z ďalších adeptov sa najčastejšie spomína bývalá šéfka TV Markíza Zuzana Ťapáková či riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.

Po sobotňajšom sneme národniarov sa v nedeľu Danko opäť vrátil aj k presadzovanému povinnému 13. platu. Zatiaľ ho berie len ako tému na diskusiu, rád by ho však, aj spolu s ďalšími sociálnymi opatreniami, zaviedol, najlepšie ak vyhrá ďalšie voľby. Podľa neho ak sa máme so Západom zbližovať ekonomicky, musíme sa aj v sociálnej oblasti. „Tie výhody, ktoré sú na Západe – naši ľudia by naozaj vo veľa veciach žasli,“ zdôraznil.

Danko v diskusii opäť spomenul „žlté vlaky“ súkromného prepravcu RegioJet. Zdôraznil, že tento súkromník má v krajine naďalej nadštandardné podmienky, majoritne podniká na trati z Bratislavy do Komárna, každoročne berie štátnu dotáciu 8,5 milióna eur.

A na istý čas mu štát, ktorý, na rozdiel od neho, musí zabezpečovať aj prepravu na neziskových tratiach, servilne ustúpil z tej najlukratívnejšej z Bratislavy do Košíc. ,Som predseda SNS a prekáža mi, keď sa tu niekto rozťahuje a berie si hrozienka," uviedol.

Šéf parlamentu verí, že luxus žltých spojov, či v skutočnosti len „premaľovaných 20-ročných vlakov dovezených z Talianska“, poskytnú v budúcnosti aj vlaky štátne, vyrobené na Slovensku.

Podľa neho sú pripravené finančné zdroje na kúpu 26 nových vlakových súprav, ktoré sa budú vyrábať v ŽOS Vrútky. Na pripomienku, že štátne železnice takto nakúpia vlaky od spoločnosti bývalého predsedu SNS Víťazoslava Morica, Danko reagoval, že ho videl len dvakrát v živote a že iného výrobcu vlakov na Slovensku nepozná. Za najdôležitejšie považuje práve to, že ide o slovenskú firmu, ktorá robí vysokokvalitné vlaky a sú v nej zamestnané tisíce slovenských ľudí.