Internetová hra Modrá veľryba navádza deti na samovraždu

Ruskí vyšetrovatelia hovoria o 130 samovraždách

Hra sa prvýkrát objavila v Rusku. Za jej vznikom sú vraj dospelí, ktorí zneužívajú myslenie mladých. Podľa ruského spravodajského portálu Mel.fin ruská vyšetrovacia skupina kriminalistov zatkla v novembri 2016 a obvinila Filippa Budejkina, ktorý na sociálnej sieti pod pseudonymom Filipp Lis oslovoval tínedžerov formou preposielania inštrukcií k samotnej hre. Vyšetrovanie potvrdilo, že obeťou jeho konania sa stalo minimálne 15 maloletých, ktorí nakoniec „ukončili hru“ samovraždou.

Podľa ruských vyšetrovateľov môže byť zapojenie sa do tejto hry príčinou až 130 samovrážd, ku ktorým došlo v krajine minulý rok. Len za prvé tri mesiace tohto roka eviduje ruská polícia minimálne päť samovrážd mladých dievčat. V ruskej Štátnej dume sa v pondelok objavil návrh zákona, ktorý by osobám mladším ako 14 rokov úplne zakázal používať sociálne siete.

Používatelia by pri registrácii museli uvádzať osobné údaje. Ak by tak neurobili, hrozila by im pokuta 5 000 rubľov (83 eur). Na jednotlivých sieťach by navyše bolo možné mať len jeden účet. Pri porušení zákona by hrozila pokuta až 300 000 rubľov (4 960 eur) aj vlastníkovi sociálnej siete Návrh zákona je z dielne ultrakonzerva­tívneho poslanca Vitalija Milonova, známeho ako ochrancu mravnosti.

Jegor Markov z vedenia hlavnej kriminálnej správy v ruskom Zabajkalskom kraji sľubuje, že budú pokračovať v zisťovaní totožnosti osôb, ktoré šíria pravidlá nebezpečnej Modrej veľryby. „Neraz ide o ľudí, ktorí majú schopnosti odborníkov z oblasti psychológie,“ dodal Markov pre portál Mel.fin.