M. Lajčák: Konflikt na Ukrajine sa posúva od latentného k zmrazenému

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) to dnes vyhlásil v Kyjeve po rokovaní s ministrami zahraničných vecí Maďarska, Česka a Ukrajiny.

„Tým, že došlo k odseknutiu juhovýchodnej časti a reakciou na to bolo znárodnenie podnikov alebo uznanie dokladov aj právnych úkonov zo strany Ruskej federácie, tu vzniká nová realita, a preto sme hovorili o tom, čo sa dá urobiť, aby sme tomu zabránili a aby tieto územia zostali integrálnou časťou Ukrajiny,“ konštatoval slovenský minister.

Minské dohody sú podľa neho jediným plánom, ktorý existuje, a Lajčák verí, že sú dobrým základom riešenia situácie na Ukrajine. Pričom by i EÚ mala byť viditeľnejšia a aktívnejšia.

Návšteva slovenského ministra je súčasťou pravidelného dialógu, ktorý s ukrajinskou stranou Slovensko vedie. Keďže je Ukrajina susednou krajinou, podľa ministra máme viac ako ktokoľvek iný záujem o to, aby bola stabilná, európska a prosperujúca.

Témami aj boj proti korupcii a zavádzanie reforiem

Počas rokovania sa šéfovia rezortov diplomacie venovali ešte ďalším dvom okruhom tém – vnútornej dynamike situácie v parlamente, vo vláde, úsiliu pri zavádzaní reforiem, boju proti korupcii a európskej téme, v ktorej ocenil vývoj.

„Tu máme pomerne dobrý vývoj, pretože prakticky bezvízový režim je na spadnutie, zostávajú len nejaké formálne kroky. Rovnako tak by sa mal zakončiť proces ratifikácie asociačnej dohody v holandskom parlamente a tým vstúpi úplne do platnosti,“ uviedol Miroslav Lajčák.

Rokovali taktiež o bilaterálnych otázkach s dôrazom na legislatívne návrhy, ktoré sú dnes v parlamente a ktoré by znamenali obmedzenie jazykových práv príslušníkov národnostných menšín vrátane Slovákov.

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek na spoločnej tlačovej konferencii označil Ukrajinu za kľúčového hráča vo Východnom partnerstve. Rovnako ako jeho rezortní kolegovia podporil plnú implementáciu minských dohôd. Praje si, aby Ukrajina bola slobodnou a demokratickou krajinou.

Zároveň zdôraznil, že ukrajinská vláda v súčasnosti bojuje na dvoch frontoch – proti ruskej agresii a proti korupcii. Reformy v krajine považuje za základ pre úspech. Rovnako ako Slovensko ponúklo prenos skúseností, Česko je taktiež pripravené poskytnúť skúsenosti z transformačného procesu. Uviedol, že nástrojom voči Rusku sú v súčasnosti sankcie. „Politické vzťahy s Ruskom sú zmrazené,“ konštatoval. Tento nástroj je podľa neho relatívne efektívny.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa prihlásil k bezvízovému režimu pre Ukrajinu, pričom zároveň dodal, že to nie sú krajiny strednej Európy, ktoré sú zodpovedné za to, že ešte nie je implementovaný. Pripomenul, že práve jeho krajina so Slovenskom boli prvými, ktoré poskytli plynový reverz pre Ukrajinu.

Čo sa týka protikorupčných opatrení, šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin odmieta tvrdenie, že by sa v krajine nič nespravilo, no zároveň priznal, že by rád videl aj väčší pokrok. Minister Lajčák s ním súhlasil a dodal, že Ukrajina sa hýbe správnym smerom.

Cieľom pracovnej cesty šéfov diplomacie je vyjadriť Ukrajine silnú podporu v reformnom procese a pri stabilizácii politickej a ekonomickej situácie. Z Kyjeva odletia do Varšavy, kde sa v stredu začína ministerské stretnutie Vyšehradskej skupiny s predstaviteľmi krajín Východného partnerstva.