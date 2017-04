Špecializovaný súd: Lobista dostal za korupciu podmienku, bývalého dekana oslobodili

Súd uznal Taliana za vinného z prečinu nepriamej korupcie, ktorý spáchal pri prijímaní jednej uchádzačky o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach.

Bývalého dekana tejto fakulty 61-ročného Leonarda S. súd spod obžaloby oslobodil, pretože sa nepreukázalo, že skutok spáchal. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal a obžalovaný Antonio N. sa vyjadrí v zákonnej lehote.

Matka vinná z nepriamej korupcie

Podľa súdu sa preukázalo, že Talian s trvalým pobytom v Košiciach si úplatok vyžiadal, aby pôsobil na ďalšiu osobu pri prijatí uchádzačky z Trenčína na štúdium medicíny. Preukázalo sa to výpoveďami matky uchádzačky a ďalšej svedkyne, ako i záznamom telefonických hovorov medzi Antoniom a svedkyňami.

Matka dievčiny vlani priznala, že dala úplatok dvanásť tisíc eur Antoniovi, ktorý v prípade pôsobil ako lobista a mal za to prostredníctvom ďalšej osoby pomôcť dcére dostať sa na štúdium. Matka po dohode s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry dostala za nepriamu korupciu peňažný trest tisíc eur. Dcéra prijímacie testy zvládla a na štúdium lekárstva ju prijali.

Obvinený dekan je predsedom etickej komisie

Bývalý dekan sa uchádzal o funkciu rektora UPJŠ, v súčasnosti je predsedom etickej komisie Lekárskej fakulty. Pôsobí na poste prednostu Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie. S oslobodzujúcim rozsudkom pre agentúru SITA vyslovil spokojnosť. Označil ho za spravodlivé rozhodnutie a vyjadrenie skutočnosti, že žiaden trestný čin nespáchal.

Talian Antonio N. je neúspešný študent košickej medicíny.Po nedokončenom štúdiu našiel uplatnenie ako študijný poradca. Okrem iného vyhľadáva zahraničných uchádzačov o platené štúdium v angličtine.

Pán N. prispel k rozvoju fakulty

Verdikt súdu si priamo v pojednávacej miestnosti vypočul iba bývalý dekan, Jeho spoluobžalovaný Antonio N. sa ospravedlnil.

Exdekan na adresu študijného poradcu Antonia, ktorého činnosť na fakulte vo svojej výpovedi vysoko ocenil, povedal: „Ako dekan som spolupracoval so zahraničnými partnermi, medzi ktorými bola aj agentúra pána N. To, že jeho agentúra prispela k rozvoju našej fakulty je fakt. Avšak, to, že vykonával nejaké iné aktivity mimo zákona, s tými sa stotožniť nemôžem.“